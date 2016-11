Suomalaismies on keskimäärin 31-vuotias ensimmäisen lapsen syntyessä. Viime vuonna isäksi tuli ensi kertaa noin 21 700 miestä, kertoo Tilastokeskus.

Yhdellä isällä on keskimäärin 2,24 lasta. Eniten on kahden lapsen isiä, joita on yli 540 000. Yhden lapsen isiä on vajaat 310 000 ja kolmen lapsen isiä yli 260 000. Neljä lasta tai enemmän on 10 prosentilla isistä.