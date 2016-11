Koirien määrä kasvoi, kisojen pysyi ennallaan

1 Noin 35 prosentilla kotitalouksista on joku lemmikkieläin.

Ainakin yksi koira on 22 prosentilla ja yksi kissa 15 prosentilla talouksista. Neljällä prosentilla kotitalouksista on sekä koira että kissa.

Kaikkiaan suomalaisilla on noin 800 000 koiraa ja 600 000 kissaa. Koirien määrä on lisääntynyt neljässä vuodessa noin 170 000 yksilöllä ja kissojen määrä on pysynyt ennallaan.

Akvaario tai terraario on noin kahdella prosentilla vastaajista. Poni tai ratsastushevonen on prosentilla talouksista. Muita lemmikkejä on hyvin vähän.

2 Enemmistön taloudellinen tilanne on pysynyt ennallaan.

Suomalaisista kotitalouksista 57 prosenttia arvioi, että niiden taloudellinen tilanne on pysynyt ennallaan viime vuoteen verrattuna. Tilanne on muuttunut huonompaan suuntaan lähes neljänneksellä ja parempaan suuntaan vajaalla viidenneksellä vastaajista. Myönteisiä muutoksia on ollut kielteisiä enemmän vain alle 35-vuotiaiden ryhmässä.

3 Päästökompensaatio kiinnostaa lentomatkustajia.

Omatoimisen vapaa-ajan lentomatkan tehneistä yhdeksän prosenttia maksoi päästökompensaation.

Vapaaehtoinen maksu on hyvitys siitä, että lentäminen edistää ilmastonmuutosta. Vastineeksi aiheutetuista päästöistä rahoitetaan toisaalla päästöjä vähentäviä hankkeita. Maksu voi olla esimerkiksi kymmenen prosenttia lentolipun hinnasta.

4 Musiikin kuuntelu kännykällä ja tietokoneella yleistyy.

Maksullinen musiikin suoratoistopalvelu on 14 prosentilla talouksista. Musiikki suoratoistopalveluja ovat esimerkiksi Spotify, Deezer ja Groove Music.

Jokin maksullinen tv-viihdepalvelu on 41 prosentilla kotitalouksista.

5 Vähintään yksi auto on 74 prosentilla kotitalouksista.

Kaksi henkilöautoa oli 17 prosentilla talouksista ja kolme tai useampi auto oli noin kolmella prosentilla.

Kotitalouksista 11 prosentilla ei ole edes polkupyörää.

6 Huoneistokohtainen vedenmittaus yleistyy.

Reilulla neljänneksellä kerrostalossa asuvista talouksista on käytössä huoneistokohtainen vedenmittaus. Rivitaloasunnoissa sellainen on käytössä jo 50 prosentilla. Huoneistokohtaisen vedenmittaus tuo säästöjä, sillä vedenkulutuksen on mitattu laskevan henkilöä kohden.

7 Kotien maksulliset hälytysjärjestelmät ovat vielä melko harvinaisia.

Kuukausimaksullinen hälytysjärjestelmä on käytössä kolmella prosentilla kotitalouksista. Hälytysjärjestelmää käyttävistä liki 80 prosenttia asuu pientaloissa.

Kuukausimaksullinen turvapuhelin on käytössä prosentilla kotitalouksista. Turvapuhelimet ovat 80-prosenttisesti vanhimman ikäryhmän käytössä.

Lähde: Kotitalouksien kulutus 2016. Tilastokeskus.