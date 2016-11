"Trump otti maapallon ja ravistelee sitä"

Homman pitää muuttua. Tähän kiteytyy republikaanisen puolueen ja Donald Trumpin menestys Yhdysvaltain vaalissa. Näin arvioi Amchamin toimitusjohtaja Kristiina Helenius.

Trumpin päätyminen Valkoiseen taloon näyttää eri ennusteiden mukaan todennäköiseltä, vaikka ääntenlasku on yhä kesken.

Muutos näyttääkin voimakkaalta, sillä presidenttikilpailun voiton lisäksi republikaaninen puolue näyttää voittavan kongressivaalit.

Helenius toteaa vaalituloksen osoittavan, että kansa on reagoinut muun muassa taloudelliseen epävarmuuteen ja globalisaatioon painamalla jarrua. Äänestäjät ovat lähettäneet vahvan viestin siitä, että asioiden tulee muuttua ja vauhdin hidastua, Helenius toteaa.

- Trump on ottanut maapallon ja ravistelee sitä ja me kaikki odotamme, milloin ravistelu loppuu ja miten asiat sen jälkeen putoavat paikoilleen. Selkeää näkymää meillä ei ole siitä, mitä esimerkiksi kampanjan uho "Amerikka ensin" tarkoittaa.

Suuret kysymysmerkit

Avoinna on joukko suuria kysymyksiä, sillä Trumpin vaalilupaukset ovat muuttuneet matkan varrella, eikä hänen todellisesta linjastaan ole varmuutta.

Trump on vaalikampanjansa aikana muun muassa ilmoittanut, että aikoo rakennuttaa aidan Meksikon ja Yhdysvaltain välille hillitäkseen maahanmuuttoa. Lisäksi hän on kertonut purkavansa presidentti Obaman suuren terveydenhuoltouudistuksen, jota maassa on yritetty saada voimaan vuosikymmeniä.

Heleniuksen mukaan Yhdysvaltain suhteen kehittyminen Venäjään ja Eurooppaan on arvoitus. Trump on antanut ymmärtää arvostavansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimia.

- Tuntuu, että Venäjä on nyt paras kaveri, eivätkä perinteiset liittolaiset, mikä on erikoista.

On myös epävarmaa, miten transatlanttisen kauppasopimuksen käy. Heleniuksen ensiarvio on, että se näyttäisi vaalituloksen ryskeessä menevän yli laidan. Kyseinen kauppa- ja investointikumppanuus TTIP on Yhdysvaltain ja EU:n vapaakauppaa lisäämään tarkoitettu sopimus, joka toteutuessaan kattaisi puolet maailmantaloudesta.

- Siinä on vuosien perusteltu työ, miten alennettaisiin turhaa byrokratiaa. Se tuntuisi menevän romukoppaan. Toivottavasti ei, mutta kyllä vaalilupaus oli sen verran jämäkkä, että on vaikea kuvitella Trumpin nostavan kauppasopimuksia kovin korkealle.

Naiset eivät tukeneetkaan Clintonia

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on saanut republikaanien ydinkannattajien lisäksi taakseen aiemmin demokraatteja äänestänyttä, vähemmän koulutettua väestöä, arvioi Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma STT:lle.

- Esimerkiksi Michiganissa Trump saa aika hyvin ääniä niiltä alueilta, missä on aiemmin äänestetty demokraatteja, ja joilla on paljon vanhaa teollisuutta. Hänen esivaaleissa näkyneet vahvuutensa näkyvät nytkin, Yhdysvalloista tavoitettu Aunesluoma sanoo.

Mikäli Michigan ja myös Wisconsin todella kääntyvät Trumpille, on käsillä samanlainen käänne kuin 1980-luvulla republikaanien Ronald Reaganin noustessa presidentiksi. Silloin hän sai taakseen pohjoisen Keskilännen äänestäjiä demokraateilta.

Trumpin takana täytyy olla myös naisäänestäjiä, joiden ounasteltiin siirtyvän demokraattien Hillary Clintonin taakse, Aunesluoma arvioi.

Pienpuolueiden vaikutus voi olla kokoaan suurempi

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on mielenkiintoista nähdä, miten pienpuolueiden saamat äänet vaikuttavat lopputulokseen, sanoo tutkija.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Leo Michel arvioi, että osassa osavaltioista kärkiehdokkaiden muutaman prosenttiyksikön kannatusero selittyy libertaariehdokas Gary Johnsonin saamilla äänillä.

Johnsonin lisäksi ehdolla on vihreiden Jill Stein. Hänen kannatuksensa on alle prosentin luokkaa.

Michel korostaa, että tiukassa vaalitaistossa pienilläkin kannatuseroilla on merkitystä.