Vihaisten valkoisten vastaisku: Mielipidemittaukset menivät täysin metsään

Donald Trumpin voitto Yhdysvaltain presidentinvaalissa osoittaa mielipidemittausten täydellisen epäonnistumisen. Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskusta johtava Benita Heiskanen kiteyttää etukäteisoletukset toteamalla, että mittaukset olivat täysin pielessä. Demokraattien Hillary Clintonin kannatus oli kauttaaltaan Trumpia korkeampaa eri mielipidetutkimuksissa ja ennusteissa, joissa ennakoitiin vaalin tulosta.

- Jostain syystä ei ole tavoitettu näitä äänestäjiä. Olen jo aiemmin sanonut, että nukkuvat ja sitoutumattomat äänestäjät saattavat ratkaista tämän vaalin.

Ennen vaaleja arvioitiin laajalti, että latinotaustainen väestö voisi nousta ratkaisijaksi. Tämän hiljaiseksi jättiläiseksi kutsutun vähemmistön odotettiin näissä vaaleissa näyttävän vahvuutensa, ja se olisi vaikuttanut Hillary Clintonin eduksi.

- Tässä on ikään kuin valkoisuuden vastaisku. Nämä valkoiset vihaiset henkilöt ovat isompi ryhmä, ja heidät on saatu liikkeelle. Vastakkain on ollut protestiehdokas ja järjestelmän ehdokas.

Talous, talous, talous

Heiskanen huomauttaa, että ovensuukyselyiden perusteella Trumpia äänestäneille tärkeintä on ollut maan talous. Sitoutumattomat äänestäjät ovat menneet selvästi Trumpin taakse ja odottavat nyt työllisyystilanteeseen muutosta.

- He ovat kokeneet, että Trump hoitaisi paremmin taloutta ja työpaikkoja.

Trump on suhtautunut kielteisesti vapaakauppasopimuksiin. Amchamin toimitusjohtajan Kristiina Heleniuksen ensiarvio on, että Yhdysvaltain ja EU:n vapaakauppasopimus TTIP näyttäisi vaalituloksen ryskeessä menevän yli laidan.

- Siinä on vuosien perusteltu työ, miten alennettaisiin turhaa byrokratiaa. Se tuntuisi menevän romukoppaan. Toivottavasti ei, mutta kyllä vaalilupaus oli sen verran jämäkkä, että on vaikea kuvitella Trumpin nostavan kauppasopimuksia kovin korkealle.

Heiskanen huomauttaa, että Trumpia äänestäneiden mielestä työpaikat ovat hävinneet muun muassa Meksikon ja Aasian hikipajoihin.

- Nyt ajatellaan, että Trumpin protektionistinen kauppapolitiikka pelastaisi työpaikat takaisin Yhdysvaltoihin.

Lupaukset, todellisuus ja korkein oikeus

Avoinna on joukko suuria kysymyksiä, sillä Trumpin vaalilupaukset ovat muuttuneet matkan varrella, eikä hänen todellisesta linjastaan ole varmuutta.

- Trump on ottanut maapallon ja ravistelee sitä ja me kaikki odotamme, milloin ravistelu loppuu ja miten asiat sen jälkeen putoavat paikoilleen. Selkeää näkymää meillä ei ole siitä, mitä esimerkiksi kampanjan uho "Amerikka ensin" tarkoittaa, sanoo Helenius.

Myös Heiskanen huomauttaa, että Trumpin puheiden ja käytännön välinen yhteys on täysin epäselvä.

- Mutta kyllä tämä tulos on järisyttävä, sillä myös koko kongressi on menossa republikaaneille. Tämä on täydellinen värisuora.

- Tulos on nyt niin huikea, että tässä haukotaan henkeä.

Sekä Helenius että Heiskanen muistuttavat, että presidentti vaikuttaa merkittävästi korkeimman oikeuden tuomareiden nimityksiin. Tällä hetkellä tuomareita on vain kahdeksan, koska presidentti Barack Obaman tuomariehdokkaan nimitys on ollut jäissä republikaanien jarrutuksen vuoksi. Trumpille ja republikaaneille avautuu lähivuosina mahdollisuus ratkaista useampia tuomarinimityksiä, sillä osa korkeimman oikeuden elinikäisistä jäsenistä on jo varsin iäkkäitä.

- Se määrittää Yhdysvaltain tulevaisuuden seuraavat 30 vuotta, arvioi Heiskanen.

Värisuoran avulla republikaanit ja Trump saavat läpi lakeja helposti. Tässä vaiheessa vain ei tiedetä, miten yhteneväiset ovat puolueen ja tulevan presidentin linjaukset. Trumpin ajamat asiat eivät välttämättä ole samoja kuin puolueen, varsinkaan sen konservatiivisen siiven. Paljon on kiinni myös Trumpin yhteistyökyvystä, josta toistaiseksi ei näyttöjä ole. Ehdokasaikanaan Trump profiloitui useita vähemmistöjä vastaan.

- Onko hän yhteistyöhalukas tai -kykyinen ja minkä asioiden suhteen, aprikoi Heiskanen.