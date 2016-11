Kuva: Poliisi etsii 15-vuotiasta Miroa - katosi viime yönä

Lapin poliisi kaipaa tietoja 15-vuotiaasta Miro Hämäläisestä, joka poistui kotoaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Hämäläinen on noin 160 senttiä pitkä ja painaa noin 60 kiloa. Hänellä on puolipitkät vaaleat hiukset.

Päällään Hämäläisellä on musta toppatakki, jossa on kaksi punaista pysyraitaa rinnassa. Jalassaan hänellä on vaaleanruskeat farkut ja tummansiniset varrelliset Adidas-merkkiset tennarit.

Havainnot kadonneesta voi ilmoittaa Rovaniemen poliisille virka-aikana numeroon 0295 466 250 tai suoraan hätäkeskukseen numeroon 112.