KRP tutkii Oulussa suurta kansainvälistä rikoskokonaisuutta liittyen laittomaan maahantuloon

Keskusrikospoliisin yksikkö Oulussa on tutkinut syyskuusta 2015 lähtien liittyen törkeään laittomaan maahantuloon. Kyseessä on rikoskokonaisuus, jossa kansainvälisen rikollisorganisaation epäillään järjestäneen Suomeen laittomasti vuoden 2015 aikana vähintään 87 irakilaisen matkan Irakista Turkin ja Kreikan kautta Suomeen.

Rikollisorganisaation toiminta on ollut ammattimaista ja järjestäytynyttä. Organisaation jäseniä on toiminut ainakin Irakissa, Turkissa, Kreikassa, Saksassa ja Suomessa.

Tehtäviin on kuulunut muun muassa houkutella lähtijöitä Irakista Suomeen, väliaikaisen majoituksen järjestämistä muun muassa Turkissa ja Kreikassa, venekuljetusten hankkimista Turkin rannikolta Kreikkaan.

Organisaatio on vastannut myös matkalippujen hankinnasta ja loppumatkan kuljetuksista Euroopan läpi Ruotsin kautta Suomeen Tornion järjestelykeskukseen.

Salakuljetut ihmiset ovat kotoisin Irakista ja he ovat joutuneet maksamaan rikollisorganisaatiolle 6000 - 8000 yhdysvaltain dollaria henkilöltä matkastaan Irakista Suomeen.

Salakuljettajien järjestämä merimatka Turkista Kreikkaan on ollut erittäin vaarallinen pääsääntöisesti veneet ovat olleet reilusti ylikuormattuja ja osa lisäksi huonokuntoisia. Lokakuun 28. päivä 2015 tällaisella matkalla upposi useampi vene.

Esitutkinnan aikana selvisi myös, että organisaatio pyrki salaamaan toimintaansa uhkailemalla salakuljetettuja väkivallalla. Useilta salakuljetuilta otettiin myös passit organisaation haltuun ja niitä palautettiin myöhemmin erillistä korvausta vastaan.

Tällä hetkellä epäiltynä on 7 henkilöä ja heistä on 4 vangittuna. Kansainvälistä yhteistyötä tutkinnan aikana on tehty Ruotsin, Saksan, Bulgarian ja Kreikan poliisin kanssa.