KRP tutkii lähes 90 irakilaisen tuomista Suomeen

Keskusrikospoliisin Oulun yksikkö on saanut valmiiksi tutkinnan laajasta laittoman maahantulon järjestämisestä. Poliisin mukaan rikollisorganisaation epäillään tuoneen ainakin 87 irakilaista Suomeen.

Matkareitti on kulkenut Turkin ja Kreikan kautta. Matkaosuudella Turkista Kreikkaan on uponnut useita veneitä. Yksi alle kaksivuotias lapsi on poliisin mukaan kuollut matkalla.

Poliisin mukaan salakuljetetut ihmiset ovat kotoisin Irakista. Heidät tuotiin Suomessa Tornion järjestelykeskukseen.

Tulijat joutuivat poliisin mukaan maksamaan rikollisorganisaatiolle 6 000- 8 000 Yhdysvaltain dollaria henkilöltä matkastaan Irakista Suomeen. Summat vastaavat noin 5 500- 7 300 euroa.

KRP:n mukaan rikoskokonaisuudesta epäillään seitsemää ihmistä. Heistä neljä on vangittuna. Rikosnimike on törkeä laittoman maahantulon järjestäminen.

Korjattu: Tutkinta ei ole enää meneillään, vaan se on saatu valmiiksi.