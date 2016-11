SS: Saimi Hoyerin hotelli ajautui maksuvaikeuksiin - perinnässä useita kymmeniätuhansia euroja

Viime kesänä toimintansa aloittanut, Saimi Hoyerin johtama Hotelli Punkaharju on jo ajautunut maksuvaikeuksiin, kertoo Savon Sanomat.

Kaupparekisterin tietojen mukaan Punkaharjun Luontomatkailu Oy:llä on avoimia maksuviiveitä 17 210 euron edestä. Maksuviiveiden kesto on tällä hetkellä noin kolmesta neljään kuukautta. Velkojan toimiala on sisustussuunnittelu.

Lisäksi Hotelli Punkaharjun uudistustöiden urakoitsijana toimineen yrityksen edustaja kertoo Savon Sanomille laittaneensa muutama viikko sitten perintään hieman yli 15 000 euron suuruisen saatavan. Lasku koski tehtyä urakkaa.

Yrittäjän mukaan Punkaharjun Luontomatkailu Oy ei ole maksanut laskua, vaikka maksuaikaa on annettu koko ajan lisää. Yrittäjän mukaan muilla firmoilla on Punkaharjun Luontomatkailu Oy:ltä saatavia ainakin useiden kymmenien tuhansien eurojen edestä.

Savon Sanomat soitti myös muutamaan muuhun yritykseen, joilla on lehden saamien tietojen mukaan saatavia Punkaharjun Luontomatkailulta. Yritysten edustajista kolme sanoi, ettei halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Yksi kertoi, ettei "suuria" maksuvaikeuksia ole ollut.

Punkaharjun Luontomatkailulle on myönnetty merkittäviä summia julkista rahaa. Etelä-Savon ely-keskuksesta saatujen tietojen mukaan yritykselle on myönnetty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020:sta tukea yhteensä 708 302 euroa, josta on marraskuun 9. päivään mennessä maksettu 466 157,92 euroa.

Hotellinjohtaja ja Punkaharjun Luontomatkailu Oy:n hallituksen jäsen Saimi Hoyer vakuuttaa, että velat tullaan hoitamaan. Hän kertoo, että tällä hetkellä järjestetään lisää pääomaa.

– Tulos kesältä oli erinomainen. Meillä oli erittäin hyvä myynti. Tulosta rasittavat tietysti suuret investoinnit, jotka tehtiin kulttuurihistorialliseen rakennukseen, jotta se saatiin laitettua kuntoon.

Hoyer myöntää, että kuten vanhojen rakennusten kunnostamisessa yleensä, remontissa tuli vastaan yllätyksiä. Hän ei kuitenkaan halunnut kertoa remontin tarkkoja kustannuksia.

