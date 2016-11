Matkustamisesta terrorismitarkoituksessa tulee pian rikos

Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten tulee rangaistavaksi 1. joulukuuta alkaen, kertoo oikeusministeriö. Kyseisestä rikoksesta tuomitaan sakkoa tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistus.

Rangaistus tuomitaan Suomen kansalaiselle tai Suomessa pysyvästi asuvalle taikka Suomen alueelta matkustavalle henkilölle, joka matkustaa sellaiseen valtioon, jonka kansalainen hän ei ole tai jossa hän ei pysyvästi asu, tehdäkseen siellä terrorismirikoksen. Myös matkustamisrikoksen yritys on rangaistava. Matkustamisrikoksen rahoittaminen rangaistaan terrorismin rahoittamisena.

Salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskevia säännöksiä muutetaan niin, että näitä keinoja voidaan käyttää laajasti matkustamisrikoksen estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä. Voimakkaimmin perusoikeuksiin puuttuvien salaisten pakkokeinojen ja salaisten tiedonhankintakeinojen (esimerkiksi telekuuntelu) käytön osalta vaatimuksena kuitenkin on, että teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta.

Muutosten taustalla on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma, joka on suoraan YK:n jäsenvaltioita velvoittava. Tarkoituksena on torjua ulkomaille terrorismirikosten tekemistä varten lähtevien henkilöiden muodostamaa uhkaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön on tarkoitus vahvistaa lainmuutokset perjantaina 11. marraskuuta.