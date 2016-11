Lahden Renkomäen apteekilta vietiin lupa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on perunut Lahden Renkomäen apteekkarin apteekkiluvan.

Fimean valvontalautakunta perusteli päätöstään sillä, ettei apteekkari korjannut toimintaansa Fimean kirjallisesta varoituksesta huolimatta.

Renkomäen apteekista löytyi tarkastuksissa esimerkiksi yksittäisiä injektiolääkeruiskuja ja avoimia lääkepakkauksia. Poliisi on aloittanut asiasta esitutkinnan. Tutkintailmoitus on kirjattu muun muassa epäillyistä lääkerikoksesta ja väärennyksestä.

Päätös luvan perumisesta tulee voimaan heti. Käytännössä se tarkoittaa, ettei apteekkari voi jatkaa apteekin pitämistä. Hän voi hakea muutosta Fimean ratkaisuun hallinto-oikeudesta.

Renkomäen apteekki on suljettu toistaiseksi. Parin kilometrin säteellä on muita apteekkeja, joten Fimea katsoo, että alueen ihmisten lääkkeiden saanti on turvattu.