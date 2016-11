Lapsettomuus lisääntyy, mutta siitä ei uskalleta puhua

Lapsettomuudesta kärsivien suomalaisten määrä on kasvussa. Väestöliiton mukaan noin joka viides pariskunta kohtaa raskaaksitulovaikeuksia, 1960-luvulla syntyneistä miehistä joka neljäs on jäämässä lapsettomaksi, moni vasten tahtoaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ennakkotietojen mukaan viime vuonna aloitettiin yli 14 000 hedelmöityshoitoa, mikä on 2,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Samalla lapsettomuudesta on tullut yksi yhteiskunnan tabuista, josta ei uskalleta keskustella. Kuvaavaa on, että Yle järjesti syyskuussa suomalaisten syntyvyyden laskua käsittelevän A2-keskusteluillan, jossa ei ollut yhtään tahattomasti lapsetonta.

– Ymmärrän, miksi lapsettomuudesta vaietaan. Siinä mennään todella intiimille alueelle, kun puhutaan muun muassa seksistä. Lisäksi aihe on henkisesti niin raskas, että sitä ei jaksa ottaa ihan jokaisen kanssa esille, jyväskyläläinen Antti Pyykkö pohtii.

Hän on yrittänyt vaimonsa kanssa lasta vuodesta 2012. Viimeiset kolme vuotta pariskunta on käynyt hedelmöityshoidoissa. Isänpäivän kaltaiset perheonnea julistavat päivät ovat Pyykölle vaikeita paikkoja.

– En voi välttyä ajatukselta, että tänään pitäisi juhlia minua.