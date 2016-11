"Suomalaisia aseita päätyy vääriin käsiin"

Suomalaista asekauppaa tutkinut tietokirjailija Jarmo Pykälä pitää selvänä, että toisin kuin Suomen poliittinen johto väittää, Suomen aseviennin linja on muuttunut. Pykälä edustaa itsenäistä ajatushautomo SaferGlobea, jonka tuoreimman raportin mukaan Suomi aseistaa sotaa käyviä ja siviilejä pommittavia maita Lähi-idässä.

– Suomi hakee uusia markkinoita idästä. Esimerkiksi vientilupapäätökset Turkmenistaniin ovat aiemmin olleet kielteisiä, mutta nyt sallittiin tarkkuuskiväärien vienti. Jotain on muuttunut joko Turkmenistanissa tai Suomen linjassa tai molemmissa, Pykälä sanoo.

Pykälän mukaan todennäköistä on, että suomalaisaseita päätyy laittomaan asekauppaan tai terroristeille.

– Muutamia tapauksia on ilmeisesti ollut. Netissä kiertää kuvia suomalaisista tarkka-ampujan aseista maissa, joihin ei ole myönnetty vientilupia aikoihin. Esimerkiksi Ukrainasta on löydetty suomalainen kivääri, jota käytettiin salamurhassa.

Pykälän mielestä aseviennin pitäisi olla läpinäkyvämpää.

– Laitonta asekauppaa pitäisi seurata paremmin. Nykyisin tiedetään vain vähän siitä, mitä aseille tapahtuu sen jälkeen, kun ne on viety ostajamaahan. Siviiliaseiden viennistä pitäisi raportoida samoin kuin sotilastuotteiden viennistä. Nyt siviilipuolen vienti on kokonaan salaista. On viitteitä siitä, että sillä puolella tapahtuu sotilastuotteiden, esimerkiksi patruunoiden, vientiä, josta ei raportoida ollenkaan. Puolustusministeriö voi päättää, miten tuote luokitellaan.