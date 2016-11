Lasikatto kestää yhä muuallakin kuin Valkoisessa talossa

Sukupuolten välinen tasa-arvo on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Jotkut ovet ovat silti pysyneet naisilta suljettuina.

1. Erikoisrajajääkäri

Sotilastehtäviä ei jaeta sukupuolen mukaan, vaan nainen voi hakea palvelukseen kaikkiin puolustushaaroihin ja aselajeihin. Yksikään nainen ei ole kuitenkaan selvittänyt fyysisesti erittäin rankkaa erikoisrajajääkärien pääsy­koetta. Myös muihin Puolustusvoimien erikoistehtäviin on valittu vähän naisia, esimerkiksi laskuvarjojääkäriksi yksi.

2. Ortodoksipappi

Luterilaisessa kirkossa naispappeja on ollut jo vuodesta 1988, mutta ortodoksipapiksi tai -piispaksi voidaan valita ainoas­taan mies. Ortodoksisessa kirkossa papiksi vihitään nuhteettomia miehiä, jotka ovat ennen vihkiytymistään avioituneet tai päättäneet elää naimattomana. Piispan pitää olla naimaton tai leskimies.

3. Moottoripyöräjengin jäsen

Muun muassa moottoripyöräkerho Cannonball MC:n presidentti Jari Uotila on kertonut, ettei kerhoon oteta naisia. ”Jos tänne tulisi yksikin nainen, miehet menisivät sekaisin. Retkistä ei tulisi mitään, kun puolet ajasta menisi huoltsikoilla”, Uotila kommentoi Iltalehdelle. Lappeenrantalaisen Jerusalem MC:n sääntöjen mukaan naiset voivat auttaa juhlien järjestämisessä, eivät muuten. ”Miltä sekin näyttäisi, jos naisella olisi meidän liivit”, Jerusalemin pitkäaikainen jäsen Harri Silvast kommentoi Etelä-Saimaassa.

4. Yhdistetyn harrastaja

Tämä on outoa. Nainen on jo vuosia voinut kilpailla sekä maastohiihdossa että mäkihypyssä mutta ei näiden yhdistelmälajissa. Kansainvälinen hiihtoliitto reagoi asiaan toissa viikolla, kun naisten yhdistetty päätettiin lisätä nuorten MM-kisojen ohjelmaan vuonna 2018. Olympialajiksi naisten yhdistettyä esitetään vuodeksi 2022. Seuraavissa kisoissa maailman parhaalta yhdistetyn naiselta jäävät siis vielä mitalit saamatta. Miehet ovat kilpailleet yhdistetyssä olympialaisissa vuodesta 1924.

5. Maan historian suurin henkilö

Suurimmaksi suomalaiseksi äänestettiin vuonna 2004 Carl Gustav Emil Mannerheim. Samanlaisia äänestyksiä on järjestetty myös muissa maissa, ja voittaja on ollut tiettävästi aina mies. Esimerkiksi Britanniassa suurimmaksi valittiin Wilson Churchill, Saksassa Konrad Adenauer ja Yhdysvalloissa Ronald Reagan. Yhteensä näiden maiden kymmenen kärkeen mahtui vain neljä naista: Tarja Halonen, kuningatar Elisabet I, vastarintaliikkeen taistelija Sophie Scholl sekä tv-julkkis Oprah Winfrey.

6. Paliskunnan johtaja

Poroisännät ovat olleet perinteisesti vain miehiä. Muutos tuli vuonna 2003, kun utsjokelainen Vieno Länsman valittiin Kaldoaivin paliskunnan johtoon. Valinta oli osalle poroalan ihmisistä shokki, ja Länsman harmitteli valinnasta aiheutuneen liikaa kohua ja julkisuutta. Nyt porotaloudessa on palattu takaisin vanhaan päiväjärjestykseen: kaikkia 54 paliskuntaa johtaa mies. Nainen toimii Paliskuntain yhdistyksen sihteerinä.

7. Palloilujoukkueen päävalmentaja

Yksikään nainen ei ole valmentanut miesjoukkuetta pääsarjatasolla. Myös naisten joukkueiden valmentajana toimii lähes poikkeuksetta mies. Esimerkiksi Suomen naisten jalkapallo-, jääkiekko-, koripallo-, lentopallo- ja salibandymaajoukkueiden valmentajat ovat miehiä. Pesäpalloa pidetään usein tasa-arvoisena lajina, mutta jokaisen naisten pääsarjaseuran pelinjohtajana toimi tänä vuonna mies.

8. Vapaamuurari

Vain miehille tarkoitettuja seuroja ja yhdistyksiä on muitakin, mutta Vapaamuurarit on yksi perinteisimmistä. Vapaamuurarijärjestön jäsenien pitää olla moraaliltaan ja maineeltaan luotettavia, yhteen jumalaan uskovia miehiä. Lisäksi on niin sanottuja ateistisia vapaamuurarijärjestöjä, joita valtavirta ei tunnusta vapaamuurariaatteeseen kuuluviksi. Esimerkiksi Suomessa toimii Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille, joka on avoin kaikille sukupuoleen, rotuun, kansallisuuteen katsomatta.

9. Ammatillisen keskusjärjestön puheenjohtaja

Julkisuuden pilkka ammattiyhdistysliikkeen änkyräherroista saa pontta, kun tarkastellaan SAK:n, STTK:n ja Akavan historiaa. Kolmen keskusjärjestön johtoon ei ole niiden pitkästä historiasta huolimatta valittu yhtään naista. Suomen vaikutusvaltaisin ay-nainen lienee Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

10. Yhdysvaltain presidentti

Lähellä se jo oli. Jotkut analyytikot tosin arvioivat, että yksi Hillary Clinton heikkouksista presidentinvaalikampanjassa oli hänen sukupuolensa.