SS: Elli Aaltonen tahtoo Kelan toimivan rivakammin

Päätösten odotusajat tuottavat kansalaisilta eniten arvostelua Kansaneläkelaitosta kohtaan, Kelan tuleva pääjohtaja Elli Aaltonen sanoo Savon Sanomille.

Siksi Kelan on syytä katsoa mallia verohallinnosta ja pyrkiä yhä reaaliaikaisempaan tietojen käsittelyyn ja päätöksentekoon. Pitkät odotusajat ja päätösten korjailu jälkikäteen on kallista, tehotonta ja usein asiakkaalle epäinhimillistä, Aaltonen sanoo.

– Ymmärrän täysin, ettei ole mitään järkeä kenenkään kannalta odotuttaa kuntoutuspäätöstä kaksi kuukautta, jos ihminen tarvitsee kuntoutusta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen nimitettiin 1.1.2017 alkaen uuteen virkaansa perjantaina presidentin esittelyssä.

Uusi johtaja uudistaisi sosiaaliturvan rakenteita, vaikka perusturvakokeilu on vasta alkamassa. Kustannukset eivät saisi nousta. Tasoa on jo jouduttu alentamaan "ihan hätätöinä", Aaltonen sanoo.

- On vielä pitkä tie, ennen kuin meillä on kattava kansallinen perustulo. Ei pidä jäädä odottamaan. Järjestelmiä pitää yksinkertaistaa, myös niin ettei jää etuuksien välisiä kannustinloukkuja. Yksittäisellle ihmiselle on suurin uhka, että hän jää sosiaaliturvan varaan, kun muu ei kannata.

– Järjestelmä ei ainakaan saa tehdä mahdottomaksi ihmisen aktiivisuutta.