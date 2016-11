Essayah: Suuret kuntapuolueet keskittävät salaa valtaa itselleen

Suuret kuntapuolueet vaikenevat tahallaan kunnanvaltuustojen koon mahdollisesta pienenemisestä, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah syyttää.

Uuden kuntalain mukaan kunnanvaltuuston koko ei enää noudata kunnan väkimäärää muuten kuin vähimmäismäärän osalta. Kunta voi itse päättää valtuustonsa koosta minimimäärän yläpuolella. Uuden kuntalain mukaan enintään 5 000 asukkaan kunnissa valtuutettuja on oltava vähintään 13 ja yli puolen miljoonan asukkaan kunnissa vähintään 79.

Päätökset ensi vuonna vaaleilla valittavan valtuuston koosta on tehtävä tämän vuoden aikana.

Essayahin mukaan valtuustojen pieneneminen voi johtaa tilanteeseen, jossa valta keskittyy yhdelle tai kahdelle kunnan suurimmista puolueista.

- Erilaiset puoluepoliittisesti sitoutumattomat kuntalaisliikkeet häviävät eniten, näiden jälkeen kyseisten kuntien ja kaupunkien pienimmät puolueet, Essayah kirjoittaa blogissaan.

Keväällä 2017 valittavat uudet kunnanvaltuustot kuitenkin päättävät esimerkiksi sote- ja aluehallintouudistukseen liittyvistä asioista, jolloin kuntalaisten palveluista pitäisi olla päättämässä mahdollisimman laaja joukko kuntalaisten edustajia, Essayah kirjoittaa.

- Kuntien valtuustojen kokojen pienentyminen ja maakuntauudistus tulevat yhdessä ennen näkemättömällä tavalla siirtämään valtaa kunnista ja keskittämään sitä. Tämä on vaarassa romuttaa suomalaisen kansanvaltaisen lähidemokratian pitkän perinteen. Onneksi monissa kunnissa on nyt syksyn aikana herätty, ja tehty päätöksiä, joilla valtuustojen koot joko pysyvät ennallaan tai sitten vähenemä on pienempi kuin lain mahdollistama minimi. Tähän kannustan valtuustoja kaikissa niissä kunnissa, joissa päätös on vielä tekemättä.

Lähde:

Sari Essayahin blogi

http://www.essayah.fi/2016/11/vallanjakoa-valtuustokoolla/