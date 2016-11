Superpomo nauttii sekä työstä että treenistä

Suomalainen superpomo herää aikaisin ja treenaa ennen töihin lähtöä. Päivisin hän työskentelee tehokkaasti, eikä vastaa puheluihin, koska niihin voisi kulua turhaa aikaa. Iltaansa hän ei tuhlaa television ääressä, vaan urheilee toisen kerran. Nukkumaan superjohtaja menee aikaisin, jotta jaksaa taas painaa täysillä seuravana päivänä.

Muun muassa tuollaista kuvaa luodaan suomalaisista johtajista Ville Kormilaisen uutuuskirjassa: Työ, treeni & elämä - superpomojen 24 tuntia (Kauppakamari). Kirjaa varten Kormilainen on haastatellut yhtätoista merkittävässä johtoasemassa olevaa suomalaista, jotka ovat perheellisiä ja jotka treenaavat säännöllisesti ja usein myös tavoitteellisesti.

- Päällimmäisenä kysymyksenä oli, miten johtaja pystyy hallitsemaan vaativan työn, tavoitteellisen treenaamisen sekä perhe-elämän. Näiden asioiden yksittäinenkin hallitseminen tuntuu olevan usein tavalliselle kuolevaiselle työn ja tuskan takana, Kormilainen kertoo kirjan esipuheessa.

Kirja paljastaa, että aika hyvin pomo pystyy, koska motivaatio on yleensä kova ja työ on intohimo. Helppo se ei kuitenkaan aina ole, mutta hyvä suunnittelu, kalenterin tehokas käyttö ja tehtävälistat auttavat arjen hallinnassa.

Lenkkeily, kuntosaliharjoittelu, hiihto, uinti, pyöräily, triathlon, sulkapallo, tennis ja salibandy ovat kirjan pomojen suosikkilajeja. Ehkä hieman yllättävää on, että harva heistä kertoo harrastavansa perinteistä johtajalajia, golfia.

Universal Music Finland Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Valtanen, 48, treenaa nykyisin triathlonia yhdessä vaimonsa kanssa. Aiemmin hän harjoitteli yksin ja ajankäytöstä seurasi perheriitoja.

- Valtava plussa on se, että triathlon on meillä vaimon kanssa yhteinen tavoite ja harrastus. Molemmilla on samat motiivit ja missiot, joten haluamme tukea toisiamme ja mahdollistaa sekä aikatauluttaa treenaamisen yhdessä, Valtanen kuvailee.

Myös Alkon toimitusjohtaja Hille Korhonen, 55, urheilee paljon perheensä kanssa:

- Meillä on painonnostoharjoittelun perhetunti tiistaina seitsemästä puoli yhdeksään, ja siellä käy yleensä 4-5 perheemme jäsentä samaan aikaan.

Korhonen käyttää oman harjoittelunsa suunnittelussa valmentajaa, joka laatii liikuntakalenterin aina kahdeksi viikoksi eteen päin.

- Siinä on siten huomioitu työn ja liikunnan kokonaiskuormitus. Ensin tulee työkalenteri ja sitten treenikalenteri. Tuntimäärät ja intensiteetti vaihtelevat siten paljon.

Jääkiekkojoukkue Mikkelin Jukurien myynti- ja markkinointijohtaja Joni Vesalainen liikkuu 7-10 kertaa viikossa, jotta voisi hyvin henkisesti.

- Minulle ei tule työpäivän aikana mitään hyötyliikuntaa. Kerjään rahaa, puhun puhelimessa ja ajan autolla. Minun täytyy liikkua joka päivä pysyäkseni kunnossa. Minimi on se, että menen salille joka päivä, Vesalainen kertoo elämästään Superpomo-kirjassa.

Vesalainen, 52, asuu viikot hotellissa Mikkelissä ja viikonloput kotonaan Jyväskylässä.

- Aina Jyväskylässä ollessani käymme kavereiden kanssa lauantaisin pelaamassa sählyä puolitoista tuntia. Sunnuntaisin juoksen 17 kilometrin lenkin Jyväsjärven ympäri.

Aiemmalla työurallaan Vesalainen on ollut muun muassa jalkapallojoukkue JJK Jyväskylän seurajohtajana ja toimitusjohtajana. Seura oli tuolloin taloudellisissa vaikeuksissa ja Vesalainen kovan paineen alla.

- Minulla oli viisi vuotta vaikeaa JJK Jyväskylän aikoihin enkä meinannut jaksaa edes liikkua, Vesalainen muistelee.

Hän kertoo heränneensä tilanteensa vakavuuteen lenkillä.

- Joka kerta kun juoksen, minulla on lenkkikaraoke päällä, laulan ja mekastan. JJK:n loppuaikoina olin niin syvällä, että yhtäkkiä laulu vain loppui.

JJKn johtaja ymmärsi kärsivänsä burn outin oireista. Lopulta Vesalainen päätti lähteä pois JJK:sta ja hän siirtyi jääkiekon SM-liigan myyntijohtajaksi.

- Olin ollut liigassa muutaman kuukauden ja muistan tasan tarkalleen sen kohdan Jyväsjärven tienoilla, kun aloin taas laulamaan. Silloin tajusin, että nyt alan parantua. Kun ryhdyin paranemaan, ensin jaksoin taas juosta ja sitten tuli laulu.

Politiikasta yrityselämään siirtynyt entinen ministeri ja nykyinen energiayhtiö Kaidin varatoimitusjohtaja Carl Haglund, 37, harrastaa liikuntaa 4-5 päivänä viikossa:

- Matkustan paljon ja lähtökohtaisesti otan aina treenikamat mukaan. Yritän varata sellaisen hotellin, jossa on kuntosali. Pyrin selvittämään, millaisia lenkkimahdollisuuksia hotellin lähellä on.

Musti ja Mirri -lemmikkieläintarvikeketjun toimitusjohtaja Mika Sutinen, 50, treenaa usein kahdesti päivässä, aamulla ja illalla. Aiemmin hän osallistui säännöllisesti maraton-, triathlon-, maastopyöräily- ja massahiihtokilpailuihin. Viime vuonna hän kuitenkin päätti lopettaa kilpailemisen.

- Keskeisintä on, että nautin liikkumisesta. Kilpailuissa oli se ongelma, että yleensä viikko ennen kisaa ei voi liikkua normaalisti ja kisan jälkeen menee viikko toipuessa.