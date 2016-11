Yle: Juristifirmat teettävät palkatonta työtä opiskelijoilla

Juristifirmat teettävät palkatonta työtä opiskelijoilla, kertoo Yle. Lakimiesliiton tekemään kyselyyn vastanneista joka toinen oli tehnyt palkatonta työtä tai sitä oli heille tarjottu. Kyse on ollut oikeista, vaativistakin työtehtävistä. Ilmiötä esiintyy kyselyn mukaan Rovaniemellä, Vaasassa, Joensuussa ja Turussa. Esille nousi myös Oulu.

Moni opiskelija kertoi suostuneensa palkattomaan työhön, koska työkokemusta oli pakko saada. Lakimiesliiton opiskelija-asiamies Ira Hietanen kertoo, että jotkut ovat kysyneet palkan perään.

- Vastaus on ollut, että tuossa on ovi. Siitä voi mennä ulos, jos ei kiinnosta. Työnantajat ovat sanoneet, ettei kukaan maksa opiskelijoille palkkaa, Hietanen kertoo Ylelle.

Hietasen mukaan palkatonta työtä tehneitä opiskelijoita on myös uhkailtu. Heille on sanottu, että ura on ohi, jos he esimerkiksi ottavat yhteyttä liittoon.

Ylen mukaan Lakimiesliitto tuomitsee palkattoman työn teettämisen, jota usein kutsutaan harjoitteluksi. Liitosta sanotaan, että myös opiskelijoiden työsuhteisiin kuuluu ehdottomasti palkanmaksu.

Lakimiesliiton kyselyyn vastasi lähes sata opiskelijaa tänä syksynä.

Lähde: Yle

http://yle.fi/uutiset/3-9282738