Sähköautojen lataaminen voi aiheuttaa riidan taloyhtiössä

Motivan laskelmat osoittavat, ettei sähköauton jatkuva lataaminen kotipihassa ole suinkaan ilmaista. Esimerkiksi moottorin esilämmitys kylminä vuodenaikoina tulee huomattavasti halvemmaksi.

Niinpä energian ja materiaalien tehokasta käyttöä edistävä valtionyhtiö kehottaakin taloyhtiöitä varautumaan sähköautojen saapumiseen.

– Meidän arviomme on, että asia on kiinteistöillä vielä vähän uinuvassa tilassa. On ajateltu, että kun pihassa ei ole vielä tällä hetkellä yhtään sähköautoa, niin niitä ei ole huomenna tai ensi vuonnakaan. Tarve voi kuitenkin yllättää, johtava asiantuntija Vesa Peltola Motivasta varoittaa.

Sähköautoja voi ladata myös tavallisesta kotipistorasiasta kaikille tutulla Schuko-pistokkeella, mutta se on todella hidasta: yökään ei välttämättä riitä akkujen täyteen varaukseen.

Autonvalmistajat suosittelevat myös turvallisuussyistä erillisten latausasemien asentamista koteihin ja työpaikoille, jotta hieman nopeampi peruslataus on mahdollista.

– Melkein jokaiseen kiinteistöön saadaan asennettua muutama latauspiste. Latausvirtoja voidaan säätää, ja ne saadaan tarvittaessa niin alhaisiksi, ettei se ole mikään ongelma, vakuuttaa myynti- ja markkinointijohtaja Topi Aaltonen sähköiseen liikenteeseen erikoistuneesta Plugit Finlandista.

Yhden latauslaitteen hinta vaihtelee noin 800:sta 1 500 euroon riippuen ominaisuuksista, joita siltä halutaan.

Taloyhtiössä tärkeä ominaisuus voi olla esimerkiksi käyttäjän tunnistaminen, jotta kuka tahansa ei pääse käyttämään laitetta. Laitteessa voi olla joko paikalla luettava energiamittari, tai laite voi vaihtoehtoisesti raportoida energiankulutustiedot johonkin järjestelmään.

– Yleensä taloyhtiöissä syntyy sopu, kun on käyty paikan päällä, ja ammattilainen on päässyt kertomaan, mistä on kysymys. Ensimmäiset ajatukset ovat tietenkin, että siellä ladataan kaikkien osakkaiden sähköä ja joku sitten tienaa sillä, että hän ”tankkaa” autoaan kotona, Aaltonen kertoo.

– Teknisillä ratkaisuilla energiankulutukset kohdistetaan tietenkin käyttäjään, ja lataus mahdollistetaan niin, että se on turvallista.

