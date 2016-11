Mitä diabeetikko tarvitsee sairauskohtauksessa? - Unohda tämä hengenvaarallinen harhaluulo

Osaatko auttaa sairauskohtauksen saanutta diabeetikkoa? Diabetesliitto muistuttaa, että on hengenvaarallinen harhaluulo, että diabeetikko tarvitsisi sairauskohtauksessa insuliinia.

- Älä koskaan pistä diabeetikkoon insuliinia. Insuliini ei ole diabeetikon ensiapu. Liian suuri insuliiniannos voi aiheuttaa aivovaurion tai kuoleman, liitto varoittaa.

Liiton mukaan diabeetikon yleisin sairauskohtaus johtuu liian alhaisesta verensokerista, hypoglykemiasta. Silloin diabeetikko tarvitsee sokeria. Ensiavuksi käy mikä tahansa sokeripitoinen juotava tai syötävä, kuten sokerilliset juomat, karamellit, hedelmät ja hunaja.

Jos diabeetikon verensokeri laskee edelleen, hän voi menettää tajuntansa. Tajunnan menetykseen voi liittyä kouristuksia.

- Tajuttoman suuhun ei pidä laittaa mitään. Tarkista, että tajuttoman hengitys kulkee vapaasti, käännä kylkiasentoon ja soita 112.

Maanantaina 14. marraskuuta vietetään jälleen Maailman diabetespäivää. Päivä on insuliinin toisen keksijän Frederick Bantingin syntymäpäivä. Suomessa Maailman diabetespäivää on vietetty ensimmäisestä kerrasta eli vuodesta 1991 lähtien. Teemapäivän taustalla ovat Kansainvälinen diabetesliitto IDF ja Maailman terveysjärjestö WHO.

Diabeteksessa haima ei tuota riittävästi elimistön tarvitsemaa insuliinihormonia, jolloin verensokeri kohoaa. Diabetesliiton mukaan diabetesta sairastaa noin 500 000 suomalaista: Ykköstyypin eli nuoruustyypin diabeetikoita on noin 50 000 ja kakkostyypin eli aikuistyypin noin 300 000. Lisäksi arviolta noin 150 000:lla on diagnosoimaton kakkostyypin diabetes.