Saimaannorpan genomi on saatu selville - Joensuussa kaksipäiväinen symposiumi

Kaksipäiväinen kansallinen norppasymposiumi järjestetään Joensuussa tiistaina ja keskiviikkona. Symposiumi on järjestyksessään toinen, edellinen pidettiin samoin Joensuussa vuonna 2012.

– Tänne on ilmoittautunut noin 100 osallistujaa eri puolilta Suomea. Yleisökin voi tulla mukaan tilaisuuksiin, yliopistotutkija Mervi Kunnasranta Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Symposiumi järjestetään yliopiston Carelia-rakennuksen salissa C2.

Saimaannorpan genomi eli perimä on onnistuttu lukemaan, minkä tuloksena syntyi tekstiä noin miljoona liuskaa. Selvitetty perimä eli referenssigenomi on määritetty nuoresta, Pihlajavedellä verkkoon kuolleesta norppanaaraasta, joka on nimetty Miikkulaiseksi.

Seuraavaksi perimälle tehdään oikoluku, jossa yksittäiset geenit tunnistetaan. Niiden avulla pystytään myös määrittelemään, kuinka paljon ja millä tavoin saimaannorppa on eriytynyt muista norpista, ja laajemmin, miten hylkeet ovat lajiutuneet.

– Olemme kasanneet 2,4 miljardista emäksestä saimaannorpan genomin, tutkimusjohtaja Petri Auvinen Helsingin yliopistosta sanoo.

Seuraavaksi ryhdytään paikantamaan geenit: missä ne ovat ja mitä ne tekevät. Sen jälkeen tiedetään valtaosa saimaannorpan geeneistä, jotka tarvitaan saimaannorpan rakentamiseen. Syntyy ikään kuin norpan rakennusohje.

Genomin lisäksi Joensuun symposiumissa paneudutaan saimaannorppaan monipuolisesti, kuten esimerkiksi norpan loisiin, maankäytön ohjaamiseen, suojelun asenneilmapiiriin ja norpalle turvallisten kalapyydysten kehittämiseen.

Eikä tällä kertaa ole kyse yksinomaan saimaannorpasta, vaan teema on laajemmin Saimaan uhanalaiset eli mukaan on otettu myös lohikalat.

Symposiumissa haetaan vastausta muun muassa kysymyksiin, kelpaako lisävesitetty Ala-Koitajoki järvilohen kutemiseen ja millaiset ovat vaeltavan taimenen elinkierron edellytykset Vuoksen vesistössä.

Tiivis ohjelma päättyy Carelicumin auditoriossa keskiviikkoiltana kello 18 esitettävään Kunnasrannan ja Juha Taskisen 74 minuutin pituiseen makean veden hylkeistä kertovaan uuteen dokumenttielokuvaan Järvihylkeiden jäljillä. Elokuvan jälkeen on aikaa yleisökysymyksille ja keskustelulle.

