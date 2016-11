Polttopuun säilytyksessä parannettavaa monella

Puun käyttö lämmityksessä on lisääntynyt viime aikoina. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä yli 220 000 kiinteistön biokattilaa ja pientaloissa reilusti yli kaksi miljoonaa tulisijaa. Riittävän kuivan puun käyttö on olennaisen tärkeää muun muassa päästöjen vähentämisen ja energiatehokkuuden kannalta.

Bioenergia ry onkin huolissaan puun säilytyksestä. – Vain kolmasosalla pientaloista on puuvaja ja moni säilyttää polttopuunsa räystäiden tai pressujen alla tai liian umpinaisissa vajoissa, osa jopa ilman mitään suojaa, sanoo Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty. Oikea säilytystapa vaikuttaa suoraan puupolttoaineen laatuun. Polttopuita ei kannata säilyttää maassa tai tiiviisti peitettynä, koska ne kastuvat ja homehtuvat. Liian kostean puun polttaminen heikentää myös hengitysilman laatua. On muistettava kuivattaa puuta riittävän kauan. Varastointi on järjestettävä niin, että ilma pääsee kiertämään klapien lomitse. Tulisijat ja hormit on myös muistettava nuohouttaa kerran vuodessa.