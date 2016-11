Kysely: Ristiriitainen ravitsemustieto sekoittaa puolet suomalaisista

Tuoreen tutkimuksen mukaan ainoastaan joka toinen suomalainen kokee helpoksi päättää kenen ravitsemusneuvoja noudattaa.

Samalla yli kolmannes (36 prosenttia) kokee neuvojen noudattamisen vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Ravitsemusasioissa luotetaan ennen kaikkea ravitsemusalan ammattilaisiin, mutta moni kuuntelee muiden neuvojen sijaan ensisijaisesti omaa kehoaan. Tulokset ovat samansuuntaisia kaikissa Pohjoismaissa.

Kolmasosa tutkimukseen vastanneista kertoo olevansa hyvin kiinnostunut ravitsemuksesta ja sen vaikutuksesta terveyteen. Vain kuusi prosenttia ei ole missään määrin kiinnostunut aiheesta. Mitä vanhemmaksi vastaajat tulevat, sitä enemmän ravintoasiat kiinnostavat. Merkittävää eroa on myös sukupuolten välillä: naisista 40 prosenttia on hyvin kiinnostunut ravitsemuksesta, kun miesten kohdalla luku on 25 prosenttia.

Tutkimuksen Suomessa toteutti Kantar TNS (aiemmin TNS Gallup). Tutkimukseen vastasi 1000 vastaajaa 6.–16.10.2016. Otos edustaa suomalaista, yli 18 -vuotiasta väestöä. Sama tutkimus tehtiin myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Tutkimuksen tilasi Nestlé.