Liikennevakuutuksen laiminlyönti käy entistä kalliimmaksi

Autoilu ilman liikennevakuutusta käy ensi vuonna entistä kalliimmaksi. Kun uusi liikennevakuutuslaki astuu voimaan vuodenvaihteessa, nousevat sanktiot vakuutuksen laiminlyönnistä tuntuvasti.

Maksut lasketaan riskien perusteella niin, että vakuuttamattomista ajoneuvoista koituvat kustannukset yritetään periä suoraan niiltä, jotka ajavat ilman liikennevakuutusta. Maksut perii Liikennevakuutuskeskus Valtiokonttorin laskelmien perusteella.

- Tällä hetkellä minimimaksu on 42 euroa ja se tulee yhdestäkin päivästä, sanoo Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen. Hän arvioi, että korotus voi olla 50-60 prosenttia. Pohjalla on perusmaksu, ja päälle lasketaan kertoimia sen mukaan, miten moitittavaa vakuutuksetta ajaminen on.

Jumppasen mukaan vakuuttamattomia autoja tulee ajoneuvorekisterin kautta tietoon vuosittain noin 42 000. Vahinkoja niille tapahtuu useita satoja kertoja vuodessa.

Vakuuttamaton auto on uuden lain mukaan heti käyttökiellossa ja poliisi voi ottaa siltä kilvet pois. Nykyisin tämä koskee katsastamattomia ajoneuvoja.

- Jatkossa vakuuttamatta jättäminen on todella kallista, Jumppanen varoitti.

Bonukset pysyvät kilpailutärppinä

Vakuutusyhtiöt saavat uudessa laissa mahdollisuuden ottaa asiakkaan vahinkohistorian paremmin huomioon. Jos sama asiakas hankkii toisen auton, ei bonusten keräämistä jatkossa tarvitse aloittaa kakkosauton kohdalla nollasta, totesi korvauspäällikkö Antti Tuulensuu.

- Kun on yksi vahinkohistoria, se voidaan ottaa huomioon hinnoittelussa. Jokainen yhtiö käyttää tietoa vahingoista siten kuin on itse määritellyt, Tuulensuu kertoi.

Yhtenäiset bonusluokat poistuivat laista jo 2003, mutta vakuutusyhtiöt ovat jatkaneet perinteisten bonustaulukkojen noudattamista, koska asiakkaat ovat niihin tykästyneitä. Nyt kerätään ja jaetaan tietoa siitä, kuinka monta vuotta asiakas on ajanut ilman vahinkoja.