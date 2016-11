Irakilaisveljesten epäillyt terrorimurhat syyteharkintaan Suomessa

Suomeen viime vuonna tulleiden irakilaisveljesten epäilty terrorimurhajuttu on siirtynyt Valtakunnansyyttäjänvirastoon syyteharkintaan, kertoo keskusrikospoliisi (KRP).

Parikymppisten kaksosten epäillään toimineen äärijärjestö Isisissä. Heidän epäillään ampuneen kesällä 2014 Irakin armeijan ja Isisin taisteluissa 11 aseetonta, armeijan koulutuksessa ollutta sotilasta.

KRP vahvistaa, että Isis on tehnyt tilanteesta propagandavideon, joka on ollut netissä. Poliisi kertoo, että videolla esiintyvien epäiltyjen murhien lisäksi miesten osallisuutta Camp Speicherin joukkomurhaan on tutkittu myös laajemmin.

Epäiltyjä rikosnimikkeitä ovat terroristisessa tarkoituksessa tehty murha, terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä pahoinpitely sekä törkeä sotarikos. Molemmat kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Miehet pidätettiin viime joulukuussa ja vangittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. He olivat tulleet Suomeen muutamaa kuukautta aiemmin.

Keskusrikospoliisi on tutkinut tapausta vuoden. Jutussa KRP on tehnyt yhteistyötä suojelupoliisin ja Irakin Camp Speicherin joukkomurhaa tutkivan tutkintakomission kanssa.