Miten monta vuotta jaksat työelämää? - Tätä suomalaisilta odotetaan

EU-kansalaisten työurat näyttävät pitenevän. EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan viime vuonna heidän odotettiin pysyvän työelämässä keskimäärin 35,4 vuotta. Se on 1,9 vuotta enemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

Naisten työurat venyvät vauhdikkaammin kuin miesten. Naisten odotettiin pysyvän työelämässä 32,8 ja miesten 37,9 vuotta. Naisilla kasvua on kymmenen vuoden takaiseen verrattuna 2,6 ja miehillä vain 1,2 vuotta.

Ääripäiden ero on yli kymmenen vuotta: Ruotsissa työurista odotettiin viime vuonna keskimäärin 41,2 mutta Italiassa vain 30,7 vuotta pitkiä. Kärkipäähän yltävät myös Alankomaat, Tanska, Iso-Britannia, Saksa ja Suomi. Suomalaisten odotettiin uurastavan 37,6 vuotta eli jonkin verran pidempään kuin EU:ssa keskimäärin. Häntäpäätä valloittavat myös Bulgaria, Kreikka, Belgia, Kroatia, Unkari, Puola ja Romania.

Työurien odotettu pituus on kasvanut kymmenessä vuodessa enemmän tai vähemmän kaikissa EU-maissa. Eniten lisävuosia on tullut Maltalla (5,1) ja Unkarissa (4,2) ja vähiten Tanskassa (0,2). Alle vuoteen lisäys jää myös Portugalissa, Irlannissa, Kreikassa, Kyproksella ja Sloveniassa. Suomessa kasvu on 1,7 vuotta.