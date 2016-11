Hallitus hutiloi yhtiöittämisinnossa

Maan hallitus on yhtiöittämässä kaikkea mahdollista, myös työnvälityksen. Tyyli, jolla yhtiöittämistä viedään eteenpäin, on täysin väärä, jyrähtää kansanedustaja ja edellisen hallituksen työministeri Lauri Ihalainen (sd).

- Hallitus on tekemässä sellaisen sotkun, että lopulta kukaan ei tiedä, kenelle vastuu työllistämisestä kuuluu.

Sote-uudistuksen yhteydessä vuonna 2019 toteutetaan maakuntauudistus. Maahan perustetaan 18 maakuntaa.

Työllistämispalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Näiden on yhtiöitettävä palvelutuotantonsa. Maakunnallinen yhtiö kilpailee työvoimapalveluiden tarjoamisessa alalla toimivien yksityisten rekrytointiyritysten kanssa.

Ely-keskukset ja työvoimatoimistot lakkaavat.

Ennen yhtiöittämisaikeita pitää selvittää työnjako, Ihalainen vaatii.

- Pitää miettiä tarkkaan, mistä tehtävistä vastaa valtio, ja mistä maakunnat tai kunnat.

Ihalaisen näkemyksen mukaan julkisyhteisön, kuntien ja maakuntien pitää maakuntauudistuksen jälkeenkin kantaa perusvastuu työvoimapolitiikasta.

- Yksityisiä palveluiden tarjoajiakin tarvitaan. Näiden rooli on täydentävä, ne eivät voi tulla korvaamaan julkista työnvälitystä.

Hallitus heittelee ideoitaan yhtiöittämisestä sinne tänne. Viimeksi huti pallon heittelyssä tuli, kun hallitus aikoi siirtää työttömien haastattelut yksityisten rekrytointiyritysten tehtäväksi. Esitys peruttiin siksi, että yksityinen firma ei voi tehdä viranomaiselle kuuluvia tehtäviä, kuten karenssien määräämistä työttömälle.

Sekään ei toiminut, että yksityinen firma olisi haastatellut työttömän ja te-toimisto päättänyt karenssista.

- Olisi tullut päällekkäistä työtä, eikä olisi saavutettu tehoa, jota yksityistämisellä ajettiin takaa.

Ihalaista harmittaa nuorten työttömien kohtalo. Tähän asti päävastuu nuorten työllistämisestä on ollut kunnilla.

- Nuorta pitäisi katsoa kokonaisvaltaisesti ja tarjota monenlaisia toimia työllistymiseksi, koulutusta, työharjoittelua, nuorisotakuuta.

Nyt nuorten työttömyysjaksot ovat alkaneet pitkittyä.

Pitkäaikaistyöttömyys kaiken kaikkiaan on päästetty sietämättömiin mittoihin.

- Ensimmäinen asia, mihin hallituksen pitäisi nyt tarttua, on pitkäaikaistyöttömyyden kasvun pysäyttäminen.,

Hallituksen työvoimapolitiikka ei Ihalaisen mukaan ansaitse hyvää arvosanaa. Vielä muutama vuosi sitten työttömien aktivointiaste oli yli 30.

- Nyt se on enää vähän yli 20.

Aktivointiaste tarkoittaa, kuinka moni työtön on aktiivisten toimien piirissä, esimerkiksi koulutuksessa tai työharjoittelussa.

Hallitus on ollut aikeissa leikata työllistämismäärärahoja. Toistaiseksi määrärahat ovat pysyneet, mutta työttömien määräkin on kasvanut. Tosin aivan viime kuukausina pohjakosketus työttömyydessä on jo ohitettu.

Hallitus haluaa käyttää työllistämisessä nykyistä enemmän yksityisiä rekrytointiyrityksiä, koska katsoo näiden tekevän työtä tehokkaammin kuin työvoimahallinnon virkailijoiden.

- Hallituksen pitäisi arvostelun sijasta tukea työvoimahallinnon väkeä ja sallia heille työrauha kaiken epävarmuuden keskellä. Nämä tekevät arvokasta työtä liian pienillä resursseilla.