Suuri osa Suomen kuusivuotiaista kertoo voivansa hyvin

Suuri osa suomalaisista kuusivuotiaista lapsista voi hyvin, ilmenee Lapsibarometri-tutkimuksesta.

Selvityksen mukaan lähes kaikilla lapsilla on kavereita ja he kokevat aikuisten kuuntelevan heitä sekä kotona että päiväkodissa. Lapsista 80 prosenttia kertoo saavansa kehuja ja yli 90 prosenttia osaa sanoa, missä asioissa he ovat hyviä. Yleisimmin lapset arvioivat itsensä hyväksi liikunnassa ja askartelussa.

Pieni joukko kuusivuotiaista ei kuitenkaan näytä tunnistavan myönteisiä asioita elämässään tai koe saavansa myönteistä palautetta tai apua. Vastanneista tytöistä kahdeksan prosenttia ja pojista jopa 18 prosenttia ei saa kehuja osakseen.

- Epäluottamuksesta viestivässä ryhmässä painottuu poikien ja niiden lasten osuus, joiden vanhemmilla ei ole korkeakoulututkintoa. Erityisen huolestuttava on se osuus pojista, jotka eivät koe saavansa kehuja. Voisiko kyse olla juuri niistä lapsista, joilla on myöhemmin haasteita koulunkäynnissä, pohtii lapsiasiavaltuutetun toimiston ylitarkastaja Terhi Tuukkanen tiedotteessa.

Lapsibarometri julkistettiin tänään ensimmäistä kertaa. Sen tavoitteena on mitata kuusivuotiaiden lasten hyvinvointia. Erityisenä teemana on luottamus, jota tarkastellaan ihmissuhteiden, tunteiden ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Lapsibarometrin toteutti lapsiasiavaltuutetun toimisto. Tutkimukseen vastasi yli 400 lasta. Barometri on vastedes tarkoitus toteuttaa kahden vuoden välein.