Asiantuntija: Käsitys suomalaisten huonosta itsetunnosta on myytti

Meillä suomalaisilla on huono itsetunto, ja se vasta on kauheaa. Se tekee meistä rasisteja, saa lapset kiusaamaan toisiaan ja monet aikuisetkin raivoamaan netissä.

Vitsimaakarit tiesivät jo 1970-luvulla, että norsun nähdessään suomalainen oitis ajattelee: mitä tuo ajattelee minusta?

Suomalaisten itsetuntoa on tutkinut muun muassa Helsingin yliopiston psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen. Mihin mielikuvat huonosta itsetunnostamme perustuvat?

— Ne eivät perustu mihinkään tutkimukseen, hän sanoo.

Keltikangas-Järvisen on kirjoittanut aiheesta kansantajuisen klassikkoteoksen Hyvä itsetunto, ja häntä on pyydetty luennoimaan aiheesta lukemattomia kertoja.

Itsetunnosta ei ole tehty kansainvälisiä vertailututkimuksia, eikä niitä Keltikangas-Järvisen tietämän mukaan ole suunnitteillakaan.

Kun väitettä suomalaisten huonosta itsetunnosta on ahkerasti julkisuudessa toisteltu, sitä on alettu pitää totena ja siitä on syntynyt myytti.

— Siitä on tullut yleisselitys. Sillä on selitetty milloin mitäkin käyttäytymispiirrettä.

Keltikangas-Järvisen mukaan yksi syy myytin syntyyn voi olla perinteisiin suomalaisiin käytöstapoihin kuulunut vaatimattomuus, jota on tulkittu väärin.

Vaatimattomuus on ollut kulttuuriimme pitkään kuulunut käyttäytymisnormi. Se ei ole koskaan ilmentänyt heikkoa itsetuntoamme.

— Ennen oli tapana puhua omista tekemisistämme vähättelevästi tyyliin, että eihän tämä nyt ole mitään erikoista. Sanoja olisi kuitenkin verisesti loukkaantunut, jos keskustelukumppani olisikin ollut samaa mieltä.

