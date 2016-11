Tukka on osa Trumpin brändiä - "luultavasti enemmän hänen oma kuin hänen parturinsa näkemys, minkälainen hius pitää olla"

Vaikea sanoa, mitä roolia Donald Trumpin hiukset esittivät Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, mutta tosiasia on, että kultaiset suortuvat peittävät maailman merkittävimmän poliittisen johtajan ajatuksenjuoksua ainakin seuraavat neljä vuotta.

– Eihän niitä voi olla huomaamatta. Kyllä se silmään pistää, kun kaveri mediassa näkyy, hahmottelee hiusmuotoilija Aki Korpinen Studio AK:sta Jyväskylästä.

Tukka on osa suurta Trump-brändiä.

– Luulen, että siinä on enemmän hänen omaansa kuin hänen parturinsa näkemystä, minkälainen hius pitää olla. Ammattilaisen silmin siitä saisi tehtyä komeammankin.

– Trumpin hiuksissa on paljon amerikkalaista tyyliä. Suomessa niska ja korvalliset ovat usein siistit ja lyhyet, mutta hänellä on niskassa ja korvilla pitkät, paksut hiukset. Korvan päällä ja niskassa on paljon hiusta. Trumpin hiuslaatu on haastava, materiaalia ei ole päällä liikaa, mistä tehdä.

Pelkästään Trumpin hiukset ovat olleet paljon julkisuudessa. On esimerkiksi spekuloitu, että tuleva presidentti on teettänyt kirurgisia operaatioita kaljuuntumista vastaan. Trump on kiistänyt tällaiset väitteet.

Korpinenkaan ei pysty varmaksi asiaa sanomaan.

– Saattaa hyvinkin olla, mutta ei voi tietää, kun hiuspohjaa ei pääse näkemään. Hänen hiuksensa ovat kyllä tarkasti laiteltu ja sidottu, että sitä ei tuulikaan juuri heittele.

Vanhoja Trump-kuvia katsellessa näyttää siltä, että takavuosina kiinteistömoguli tosiaan kampasi lettinsä voimakkaasti takaa eteen niin sanottuun immokuutsa-tyyliin.

– Keskiviikkona kyllä näytti siltä, että look on paljon aikaisempaa siistimpi ja konservatiivisempi.

