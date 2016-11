Englannin kielen taidot pistettiin vertailuun - Näin suomalaiset pärjäsivät

Englannin kielestä on yhä enemmän muodostumassa maailman yhteiskieli, jota esimerkiksi kansainvälinen kauppa käyttää. Siksi kielikursseja järjestävä EF tekee vuosittain englannin kielen taitoja mittaavan vertailun.

Tänä vuonna maailman pätevimmiksi englannin puhujiksi nousivat hollantilaiset. Hollanti oli viime vuonna vertailun kakkosena, nyt se tiputti kärkipaikkaa pitäneen Ruotsin kolmanneksi.

Pohjoismaat pärjäsivät vertailussa hyvin. Hollannin ja Ruotsin väliin kiilasivat tanskalaiset. Neljännelle sijalle ylsi Norja.

Suomalaistenkaan ei tarvitse hävetä, vaikka englantia välillä rallienglanniksi haukutaankin. Suomessa puhutaan nimittäin maailman viidenneksi parasta englantia.

Suomi on pärjännyt aina hyvin EF:n vertailussa. Vuodesta 2011 lähtien julkaistussa tutkimuksessa Suomi on parhaimmillaan ollut neljänneksi paras maa vuosina 2012 ja 2014. Huonoin sijoitus on vuodelta 2013, jolloin suomalaiset tippuivat listan seitsemänneksi. Kaikkina muina vuosina Suomi on ollut viides.

Erittäin päteviksi englannin puhujiksi nousevat myös Singaporen ja Luxemburgin asukkaat. Listan häntäpäätä pitävät Irak ja Libya.

Tutkimustulokset osoittavat, että naiset puhuvat yleensä parempaa englantia kuin miehet.

EF:n englannin kielen taidon vertailussa oli mukana yhteensä 72 maata ja 950 000 aikuista, jotka tekivät englannin kielen testin. Vertailusta ovat luonnollisesti ulkona suoraan ne maat, joissa englanti on virallinen kieli, kuten esimerkiksi Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

