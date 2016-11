Hinkuyskätapausten määrä yli kaksinkertaistunut

Hinkuyskärokote Boostrixia on saatavilla huonosti apteekeista. Tukkuliikkeistä on luvattu rokotetta vasta vuoden viimeiselle viikolle.

Hinkuyskätapausten määrä on yli kaksinkertaistunut Suomessa viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 165 hinkuyskätapausta. Tämän vuoden aikana tapauksia on ilmoitettu jo 347. Näistä yli puolet on Helsingin ja Uudenmaan alueella.