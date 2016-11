Ministeriö Viinasen käytöksestä: Seksuaaliväritteistä koskettelua ja halailua

Jarmo Viinasen varoitukseen johtanut käytös oli seksuaaliväritteistä ja sopimatonta kohtelua, joka on kohdistunut kahteen naiseen Tukholmassa, kertoo ulkoministeriön hallintojohtaja Ari Rouhe STT:lle.

Käytös on ollut muun muassa kosketuksia ja halailua. Naisten kertomusten perusteella koskettelu ja halaukset eivät ole olleet luontevia asiayhteyteen nähden.

Rouheen mukaan lähetystössä on ollut myös epäsopivaa kielenkäyttöä, joka on ollut muun muassa kiroilua ja seksuaaliväritteistä. Hänen mukaansa Viinasen toiminta on ollut toistuvaa.

- Sen vuoksi se varmaan johti mihin johti, eli henkilöt ryhtyivät ottamaan yhteyttä ministeriöön.

Ulkoministeriö kertoi torstaiaamuna, että entinen Suomen Tukholman-suurlähettiläs on saanut kirjallisen varoituksen. Ministeriön mukaan Viinanen toimi vastoin virkavelvollisuuksiaan suurlähetystön päällikkönä eikä käyttäytynyt suurlähettilään arvon, ulkoasiainneuvoksen ja edustuston päällikön virka-aseman ja tehtävien edellyttämällä tavalla.

Päätös perustuu muun muassa edustustossa työskennelleiden henkilöiden kirjallisiin kertomuksiin tapahtuneesta sekä sisäisen tarkastuksen muistioon. Lähetystöön tehtiin keväällä tarkastus, jonka aiheena olivat työhyvinvointi ja johtaminen.

Ari Rouhe kertoo, että mitään sen tyyppistä ei ole tullut esille, että Viinanen ei jatkaisi ulkoministeriön palveluksessa. Viinanen työskentelee tällä hetkellä ministeriön tehtävissä kotimaassa.

Viinanen: Varoitukselle ei perusteita

Jarmo Viinanen katsoo, ettei hänen saamalleen varoitukselle ole virkamieslain mukaisia perusteita. Viinanen kertoo tiedotteessaan olevansa pahoillaan, jos joku on kokenut hänen käytöksensä epäasialliseksi.

- Viime kuukausien aikana on esitetty lausuntoja, joiden mukaan käyttäytymiseni olisi ollut työyhteisössäni epäasiallista. Suhtaudun näihin lausuntoihin erittäin vakavasti, hän kertoo.

Ulkoministeriön mukaan Viinasella on oikeus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Viinanen kutsuttiin Tukholmasta pois ja palasi Helsinkiin syyskuussa, koska hänen oli sisäisessä tarkastuksessa todettu käyttäytyneen epäasiallisesti tehtävässään.

Viinanen on jo aiemmin kiistänyt julkisuudessa liikkuneet tiedot siitä, että häntä olisi epäilty seksuaalisesta häirinnästä.