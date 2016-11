HS: Helsinki suunnittelee koulun ja päiväkodin siirtämistä taloon, josta yritykset lähtivät homeongelmien vuoksi

Helsingin kaupunki harkitsee koulun ja päiväkodin siirtämistä kiistanalaiseen taloon Lauttasaaressa, kertoo Helsingin Sanomat.

Toimistotalossa oli tilaa 560 koululaiselle ja 200 päiväkotilapselle.

Tilat ovat tyhjillään siksi, että kaksi vuokralaista on lähtenyt kesken vuokrasopimuksen. Helsingin Sanomien tiedon mukaan molemmat sopimukset on purettu sisäilmaongelmien vuoksi.

Viime vuonna taloon muutti mainostoimisto. Sen toimitusjohtaja Kari Haapalainen kertoo, että ensioireet menivät syysflunssan piikkiin. Työntekijöillä oli kurkku kipeänä ja silmät vuotivat.

- Sitten yhtiökumppani tuli toimitiloihin. Hän on sairastunut homeesta, eikä kestänyt kuin puoli tuntia, kun hän sanoi, että nyt pitää lähteä. Että hän on joko tulossa kipeäksi tai sitten tiloissa on hometta, Haapalainen sanoo.

Mainostoimisto hankki lokakuussa 2015 paikalle homekoiran ja HS:lla on raportti tuloksista, joiden mukaan koira havaitsi koko toimiston lattiassa ongelmia, jotka voivat viitata kosteusvaurioihin. Koira reagoi myös ylhäältä eli kattorakenteista tulleisiin hajuihin.

Ennen mainostoimistoa talossa oli toiminut Lastenklinikan kummit -järjestö. Sen nykyinen toiminnanjohtaja Anne Knaster on osallistunut pois muuton jälkiselvittelyihin. Hän vahvistaa HS:lle, että lähdön syy oli sisäilmaongelmat.

Rakennuksen omistaja kertoi Helsingin Sanomille, että talo rakennetaan koulua varten käytännössä uudelleen.

Lähde: Helsingin Sanomat