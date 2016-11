Suomi pääsi nyt National Geographicin listalle parhaiden matkailumaiden joukkoon

Maailman suurin matkailulehti National Geographic Traveler on valinnut Suomen 21 parhaan matkailumaan joukkoon vuodelle 2017.

Suomen rauhallinen ja suojeltu luonto, etenkin Hossan uusi kansallispuisto ja 100‐vuotiaan Suomen luonnon kunniaksi pidettävät neljä Luonnon juhlapäivää olivat National Geographicin valinnan perusteluina. Maininnan saa myös hiljaisuus, jota löytyy National Geographicin mukaan muun muassa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa sijaitsevalta Torassiepin porotilalta, jonka matkailupaketissa maininnan saa puhelinkielto ja wifi-vapaus, jotka kannustavat keskittymään luontoelämyksiin.

Luontokokemusten vastapainona Suomi nähdään nyt kiinnostavana kohteena kokea ainutlaatuista kaupunkikulttuuria. Ulkomaisista matkailijoista monet ovatkin kiinnostuneita yhdistämään matkaansa kaupunkikohteiden tarjoamia korkealaatuisia ruokaelämyksiä ja muuta kulttuuriantia.

−Suomen sijoitus listalla on jälleen upea tunnustus suomalaiselle matkailuelinkeinolle, ja se on nyt käännettävä koko matkailualan yhteisellä työllä matkailueuroiksi, työpaikoiksi sekä hyvinvoinniksi Suomelle. Maailmalla on kiinnostuttu maastamme usealla taholla, mutta itse työ on vasta alussa, Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen Finprosta kertoo.

− Matkailijat odottavat Suomelta nimenomaan luontoon liittyviä kokemuksia ja rauhaa. Tähän kansallispuistomme, ainutlaatuinen saaristomme ja monet pikkukylät antavat hyvän mahdollisuuden. Suomessa luonto on aina lähellä, vaikka Helsingistäkin käsin. Jotta nämä vahvuudet saadaan matkailijoiden saavutettavaksi ympärivuotisesti, on meidän tärkeää tuotteistaa luontopalveluita helposti lähestyttäväksi kokemuksiksi, Virkkunen jatkaa.

Suomi on ollut viime aikoina esille paljon kansainvälisessä mediassa merkittävien tunnustusten ansiosta. Maailman arvostetuimpia matkaoppaita julkaiseva Lonely Planet valitsi Suomen vuoden 2017 kolmanneksi parhaaksi matkakohteeksi.