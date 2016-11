Rikosuhrimaksu otetaan käyttöön joulukuun alusta, kertoo oikeusministeriö. Maksun on velvollinen maksamaan täysi-ikäinen henkilö, jolle määrätään rangaistus sellaisesta rikoksesta, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Maksu määräytyy rangaistusasteikon perusteella riippumatta siitä, onko rikoksella uhria.

Maksu on 40 euroa, jos teosta säädetty ankarin rangaistus on enintään kuusi kuukautta vankeutta, ja 80 euroa, jos säädetty ankarin rangaistus on yli kuusi kuukautta vankeutta.

Rikosuhrimaksu koskee myös oikeushenkilöitä eli yrityksiä tai yhteisöjä, jotka on tuomittu yhteisösakkoon. Yhteisösakkoja tuomitaan lähinnä työturvallisuusrikoksista. Oikeushenkilölle määrättävä maksu on 800 euroa.

Pääosa maksuista tullee liikennerikoksista. Liikenneturvallisuuden vaarantamiseksi katsotusta ylinopeudesta napsahtaa 40 euroa ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kuten huomattavasta ylinopeudesta, 80 euroa. Rikesakolla rangaistavista rikkomuksista maksua ei määrätä.

Rikosuhrimaksulla vahvistetaan valtion rahoitusta rikoksen uhrien tukipalveluihin. Maksuista arvioidaan kertyvän uhrien tukipalveluihin noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. Rahoitus osoitetaan muun muassa Rikosuhripäivystyksen toimintaan sekä uuteen lähisuhdeväkivallan uhrien tukipuhelimeen. Uhrien tukipalveluiden järjestämistä edellyttävät EU:n uhridirektiivi ja Istanbulin sopimus.