Lasten näkökyky heikkenee vauhdilla

Silmälasien hankinta on jo tavallista lapsiperheissä, koska likinäköisyyden, eli heikon kaukonäön, yleistyminen on yhä suurempi ongelma. Tutkimusten mukaan nuorten likinäköisyys on Suomessa peräti kaksinkertaistunut 1960-luvulta 2000-luvun alkuun asti, kertoo Savon Sanomat.

Optikoiden vastaanotoilla on huomattu sama.

– Vastaanotoille tulee nuorempia lapsia, joilla on näössä korjaustarvetta. Kyllä siinä on meillä vanhemmilla pitkälti peiliin katsomisen paikka lasten elämäntapojen suhteen, sanoo Instru Optiikka Oy:n johtava optikko Matti Tyynilä.

– Koska tarkan lähityön määrä on lisääntynyt, monet lapset tarvitsevat myös pluslaseja helpottamaan silmien rasittumista ja päänsärkyoireita, sanoo optikko Sanna Koskinen Specsaversilta.

Likinäköisyyden eli myopian syntyä ei ole Suomessa tutkittu 1990-luvun jälkeen, mutta maailmalla tehdyt tuoreimmat tutkimukset osoittavat, että jatkuva sisätiloissa oleminen ja lähelle katsominen heikentää kykyä nähdä kauas.

Vielä ei tiedetä, mikä merkitys esimerkiksi katseen etäisyydellä tai kuvaruudun valon värillä on silmille.

– Siinä on silmien puristusvoimassa valtava ero, onko näyttö 65 senttimetrin päässä vai 20 senttimetrin päässä, sanoo optometrian lehtori Satu Autio Metropolia ammattikorkeakoulusta.

Suomessa optikot ovat heränneet vasta viime vuosina myopian kasvavaan ongelmaan, sanoo Satu Autio.

– Nyt on alettu keskustella myös niin sanotusta valheellisesta likitaitosta. On riski, että optikot ovat myöntäneet silmälaseja liian helposti, vaikka näkö ei todellisuudessa ole huonontunut.

Valheellinen likitaitto tarkoittaa, että silmän lihastoiminto ei enää rentoudu lähelle katsomisen jälkeen. Tällöin ihminen ei näe hyvin kauaksi, ja tilannetta yritetään korjata silmälaseilla. Pahimmillaan silmälasit voivat entisestään heikentää näköä.

– Toki jos kauaksi ei oikeasti enää näe yhtään, niin kyllä silmälasit auttavat. Valheellista likitaittoa on aika vaikea erottaa.

