Näin puhut lapselle diabeteksesta

Ykköstyypin diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muussa maassa. Sitä sairastaa noin 50 000 henkilöä.

Jatkuvaa hoitoa vaativa tauti puhkeaa usein lapsena, mikä aiheuttaa suuria muutoksia lapsen ja koko perheen elämään. Aikuinen voi toiminnallaan auttaa pientä lasta sopeutumaan tilanteeseen.

– Diagnoosin saamisen jälkeen avoimuus ja rehellisyys ovat kaiken A ja O. Sairauteen on hyvä suhtautua perheen yhteisenä projektina, eikä lasta tarvitse yrittää suojella diagnoosilta, neuvoo Novo Nordiskin lääketieteellinen johtaja Tero Saukkonen.

Tanskalainen Novo Nordisk on yksi maailman suurimmista diabeteksen hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden valmistajista.

Saukkosen mukaan lapsi saattaa kokea, että sairaus on rangaistus. Hän voi tuntea surua ja vihaa sairastumisestaan. Vanhemman tärkeänä roolina on silloin läsnäolo ja lapsen lohduttaminen.

Lapset ajattelevat myös tulevaisuuttaan ja esimerkiksi sitä, mitä sairauden kanssa voi harrastaa.

– Silloin kannattaa kertoa lapselle, että nykyisin sairauden kanssa voi elää ihan normaalia elämää, eikä diabetes rajoita esimerkiksi ammatinvalintaa juuri millään tavalla, Saukkonen sanoo.

Tyypin 1 diabetes esimerkiksi estä huippu-urheiluakaan.

Useimmiten lapsi omaksuu diabeteksen hoitoon liittyvien välineiden käytön varsin nopeasti. Saukkosen kokemus on, että diabetesdiagnoosin saaneet lapset vaikuttavat usein tavallista kypsemmiltä ikäisikseen.

– Diabeteksen edellyttämä säännöllisyys ja suunnitelmallisuus lääkitysten, verensokerin seurannan ja aterioiden suhteen kasvattaa lasta ja nuorta ottamaan paljon vastuuta itsestään ja omasta terveydestään, mikä on positiivinen asia. On kuitenkin tärkeää muistaa, että lapsen on saatava olla lapsi. Päävastuu sairauden hoidosta on aina vanhemmilla ja muilla lapsen elämässä olevilla aikuisilla.