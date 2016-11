Metamfetamiinin käyttö kasvaa Suomessa

Voimakasta riippuvuutta aiheuttava huumausaine metamfetamiini on rantautumassa yhä vahvemmin Suomeen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeustoksikologian yksikkö on löytänyt tänä vuonna tutkimistaan huumenäytteistä aiempaa useammin metamfetamiinia.

Metamfetamiini on vahvempaa kuin sukulaisaineensa amfetamiini, jota Suomessa on käytetty perinteisesti paljon. Metamfetamiini aiheuttaa herkästi sekavuutta, väkivaltaisuutta ja harhoja.

THL analysoi huumenäytteitä muun muassa päihdehuoltoa sekä poliisia varten.

- Stimulanteista metamfetamiini oli ennen melko harvinainen löydös. Nyt sitä löytyy jopa vähän enemmän kuin amfetamiinia, arvioi oikeuskemisti Pirkko Kriikku.

THL tekee vuosittain noin 30 000 päihdetutkimusta eläviltä henkilöiltä. Myös vainajien näytteitä tutkitaan, mutta niissä ei ole toistaiseksi näkynyt merkittävää metamfetamiinin käytön lisäystä.

A-klinikkasäätiön mukaan EU:n alueelle metamfetamiinia tulee erityisesti Tshekistä. Ennustus on, että Suomessa aineen salakuljetus tai valmistaminen paikan päällä lisääntyy.

Muuntohuumeita virtaa markkinoille

Oma lukunsa ovat muuntohuumeet, joita löydetään sekä elävien että kuolleiden näytteistä.

- Markkinoille tulee koko ajan uusia muuntohuumeita. Jotkut niistä yleistyvät, mutta monet jäävät pois käytöstä, summaa THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikkö Teemu Gunnar.

Uusimpia tulokkaita on esimerkiksi muuntohuume U-47700, jota on tänä vuonna löydetty viidestä vainajasta. Kyseessä on vahva opioidi, jota tavattiin ensimmäisen kerran Euroopassa vuonna 2014. Yhdysvalloissa se on ollut mukana yli 80 kuolemassa.

Kriikun mukaan muuntohuumeet ovat mielenkiintoinen ilmiö, mutta niiden merkitys kuolemansyynä on melko vähäinen.

- Tähän uuteen muuntohuumeeseen liittyvät kuolemat kuitenkin huolestuttavat.

Kuolemansyyn selvityksissä löydetään amfetamiiniakin useammin opioidikipulääkkeitä, erityisesti buprenorfiinia. Sitä esiintyy myös huumemyrkytyskuolemissa useammin kuin muita huumeita tai lääkkeitä.

Hyvin tavallista on sekakäyttö, jossa käytetään yhtä aikaa useita aineita. Yhdistelmään voi kuulua esimerkiksi alkoholi, opioidi ja bentsodiatsepiini.