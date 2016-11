Suomen Metsäyhdistys: Yllättäviä faktoja puun konekorjuusta

Suomen Metsäyhdistys (SMY) oikoo virheellisiä käsityksiä puun koneellisesta korjuusta: Koneellisesta puunkorjuusta kuvitellaan paljon - ja paljon pahaa. Useimmiten kaikki on kuitenkin paremmin.

- Yksi kuuluisimmista hakkuukoneita koskevista myyteistä on, että hakkuukone on painava. Mutta todellisuudessa hakkuukone on kevyt. Pintapaine hakkuukoneen pyörien alla on samaa luokkaa kuin ihmisen jalan alla. Toisinaan hakkuukoneen keveys tuottaa jopa ongelmia. Lapissa saattaa hankikeleillä käydä niin, että kone pysyy hangen päällä ja keikahtaa vasta kun puuta kaadetaan, SMY havainnollistaa.

Hakkuukone ripottelee oksat ajourille.

- Sen sijaan kuormattu metsätraktori painaa usein enemmän. Mutta onneksi on hakkuukone, joka auttaa tässäkin. Hakkuukoneen kuljettaja voi nimittäin päättää, missä kohtaa kaadettu puu karsitaan. Niinpä hän voi karsia puun hakkuukoneen ja metsätraktorin käyttämän reitin eli ajouran päällä. Näin maahan karistetut oksat suojaavat maaperää koneiden aiheuttamilta urapainumilta Hakkuukone siis suojaa metsän pohjaa eikä keveytensä johdosta juurikaan vahingoita maaperää.

Hakkuukone on aina oikealla metsäpalstalla.

- Hakkuukone on jatkuvassa yhteydessä tietoverkkoihin. Ennen hakkuun aloittamista koneelle lähetetään puut ostaneesta metsäteollisuusyhtiöstä matkapuhelinverkon kautta toimeksianto. Toimeksiannossa koneelle lähetetään karttatiedot siitä, missä hakkuualue on, missä ovat sen rajat ja millaisia säästettäviä luontoarvoja alueella on. Hakkuukoneen kuljettaja näkee nämä tiedot tietokonenäytön kartalta, jonka mukaan hän voi suunnitella hakkuun ja esimerkiksi ajourat. Kone paikallistetaan tälle kartalle satelliittipaikannuksen avulla. Hakkuukone turvaa luontoarvoja, koska se hälyttää, jos hakkuu menee liian lähelle alueen rajoja tai esimerkiksi luontokohteita. Metsurin on paljon hankalampi tunnista luontoarvot, etenkin talvella. Toisaalta luontoarvot on säilytettävä, vaikka niitä ei olisi merkittykään karttoihin. Niiden tunnistaminen on koneenkuljettajan vastuulla ja heiltä edellytetäänkin luonnonhoidon vaatimusten tuntemista.

Yksi kone tekee 20 miehen työt.

- Hakkuukone on tehokas. Jos katsotaan pelkkää hakkuuta, yhdellä koneella koneenkuljettaja voi tehdä saman työn, mihin muuten tarvittaisiin 20 metsuria. Sen lisäksi kone karsii, katkoo ja mittaa puut.

Koneistus on muuttanut metsätyötä:

- Hakkuukone on kuljettajalle miellyttävä työympäristö - ainakin vaihtoehtoonsa verrattuna. Ennen hakkuu oli raskasta, fyysistä maastotyötä, mutta nyt työ on hakkuukoneen ansiosta siistiä sisätyötä, jota voi tehdä lämpimissä ja kuivissa sisätiloissa niin talvipakkasella kuin vesisateessakin musiikin tai radion soidessa. Lisäksi hakkuukone on hiljainen esimerkiksi moottorisahaan verrattuna. Vastapainona hakkuukone kuitenkin vaatii kuljettajaltaan monipuolisempaa ammattitaitoa kuin moottorisaha.

Lähde: Suomen Metsäyhdistys

