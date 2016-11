Hopea tummuu ja pronssi vihertää - korujen puhdistukseen on kotikonsteja

Hopeinen perintöriipus oli vielä vuosikymmeniä sitten kauniin kirkas. Nyt se on pukeutunut tummaan pukuun ja menettänyt hehkunsa.

Hopeakorujen puhdistukseen on tarjolla monia kotikonsteja, muun muassa koruliina, hopeanpuhdistusaineet ja sooda. Koruliinassa on pieni määrä kemiallisia aineita, jotka irrottavat lian ja tummentuman korun pinnasta. Liina on turvallinen käyttää, tosin ihan pieniä yksityiskohtia sillä ei välttämättä saa puhtaaksi. Liinakäsittelyn jälkeen koru kannattaa pestä.

Hopeanpuhdistusaineita Kalevala Korun huollon asiakasvastaava Heidi Ojala ei varauksetta suosittele.

– Ne ovat tiukkoja kemikaaleja, joita voi käyttää, kunhan lukee käyttöohjeet tarkkaan eikä pidä koruja niissä yhtään liian pitkään. Jos esimerkiksi oksidoitua sormusta pitää puhdistusaineessa liian kauan, sormus on pian liian kirkas.

Soodakäsittelystä mielipiteitä on monta. Jotkut kirkastavat hopea-aarteitaan panemalla ne foliolla vuorattuun muovikulhoon, jossa on soodaa ja kuumaa vettä, mutta moni koruharrastaja taas ei halua edes ostaa koruja, jotka on käsitelty soodalla.

Joensuun Kultaseppä -yrityksen kultaseppä Esko Toivanen ei tyrmää vanhaa keinoa, ja samaa mieltä on Heidi Ojala. Sooda on kuitenkin hopeanpuhdistusaineita miedompi, luonnonmukainen aine.

Saippua- ja astianpesuainevesi sopivat hopeakorujen lisäksi myös kulta- ja pronssikoruille. Takavuosina suositeltiin hammastahnaa, mutta se saattaa vahingoittaa korun pintaa.

Tummuminen on hopean ominaisuus eikä pilaa korua, ja jotkut haluavatkin, että korussa on patinaa. Jos korvakoru on kovin tummunut, se saattaa kuitenkin ärsyttää korvareikää. Tummasta korusta voi myös tarttua väriä esimerkiksi vaaleaan silkkipaitaan.

– Jos kotikonstit eivät auta, ammattilainen voi puhdistaa korun. Meille tulee päivittäin useita kymmeniä koruja puhdistettavaksi. Ensin niistä liotetaan vanha pinta pois, ja sen jälkeen ne menevät pintakäsittelyprosessin läpi, Ojala kertoo.

Kultakorut ovat helppoja puhdistaa, sillä jalometalli sietää puhdistusta hyvin. Nekin likaantuvat käytössä mutta eivät patinoidu niin kuin hopea ja pronssi.

– Kultakoruille riittävät yleensä hammasharja ja mieto saippua- vesi. Lisähohtoa voi hakea puhdistusaineesta, Ojala neuvoo.

Pronssi on puhdistuksen kannalta hankalin materiaali. Korujen käyttäminen kuluttaa lakattua pintaa, ja pronssissa oleva kupari aiheuttaa vihreää patinaa. Viherpatina on vaikea saada kotikonstein pois. Usein onkin parasta, että ammattilainen pintakäsittelee pronssikorun uudelleen.

