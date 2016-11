Väyrynen: Viestintätoimistot pyörittävät Suomen päätöksentekoa

Viestintätoimistot käyttävät nyky-Suomessa merkittävää valtaa ilman poliittista vastuuta tai kansanvaltaista valvontaa, europarlamentaarikko, keskustan kunniapuheenjohtaja ja moninkertainen ministeri Paavo Väyrynen kirjoittaa tuoreessa blogikirjoituksessaan.

- Viestintätoimistot näyttävät pystyvän uskomattomiin suorituksiin. Politiikan ammattilaisten verkko ulottuu kaikkiin puolueisiin. Viestinnän ammattilaiset puolestaan saavat valtamediat välittämään toimeksiantajan sanomaa. Ja poliitikot tietysti auliisti myötäilevät ratkaisuja, jotka ovat saaneet tuekseen myönteistä julkisuutta, Väyrynen kuvaa tilannetta.

Viestintätoimistot ovat rekrytoineet osaajia sekä politiikasta että viestintämaailmasta, Väyrynen kirjoittaa. Ne pystyvät ajamaan sanomaansa monissa eri tiedotusvälineissä ja puolueissa yhtä aikaa ja saamaan sanomansa perille. Edelleen suhdetoimintaan on osoitettavissa runsaasti varoja - ja niitä saattaa kanavoitua myös vaalityöhön, Väyrynen vihjaa.

Väyrysen mukaan tällä yhdistelmällä on saatu aikaan merkittäviä, jos kohta "uskomattomia suorituksia": Helsingin ydinalueita palveleva pisararata-hanke saatiin näyttämään maakuntien etuja palvelevalta hankkeelta ja se saatiin mukaan valtion ja kasvukeskusten maankäyttöä, asumista ja liikennettä ohjaavaan mal-sopimukseen. Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin markkinointi on ollut "vielä uskomattomampaa", kun "jopa jotkut pohjoisen kansanedustajat on saatu uskomaan, että tunnelin rakentaminen edesauttaisi rautatien rakentamista Jäämerelle", Väyrynen kirjoittaa

- Viimeisin esimerkki on Guggenheim-museo. Vaikka hanke on useampaan kertaan haudattu, se nousee aina uudelleen esille. Markkinointi ja poliitikkojen taivuttelu on taitavaa. Nyt on saatu myydyksi ajatus, että Helsingin kaupungin osuus on vain 80 miljoonaa, vaikka loppu on miltei pelkästään kaupungin takaamaa laina-rahaa. Valtiovalta on päättänyt, että se ei tue hanketta, mutta mukana on valtionyhtiöitä, ja siltä odotetaan rahoitusta käyttökustannuksiin. Lipputuloja koskevat laskelmat ovat huteralla pohjalla. Tästä kaikesta hankkeen ajajat eivät välitä. He luottavat siihen, että kaupunki ja lopulta valtiokin maksavat tappiot, Väyrynen syyttää.

Viestintätoimistojen toiminnassa ei ole mitään laitonta, mutta poliitikkojen ja päättäjien "olisi hyvä tiedostaa, millaiset verkostot päätöksentekoa välillä pyörittelevät", Väyrynen kirjoittaa.

- Päätösvallan tulisi olla niiden käsissä, jotka kansa on valinnut sitä käyttämään.

Lähde:

Paavo Väyrysen blogi

https://www.paavovayrynen.fi/2016/11/21/viestintatoimistot/