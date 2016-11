Yle: Petopolitiikka ja toimiston työilmapiiri kaatoivat Metsästäjäliiton hallituksen

Suomen Metsästäjäliiton hallitus erosi lauantaina, kun liiton liittokokous äänesti hallituksen luottamusta vastaan äänin 891-689.

Liiton tiedotteen mukaan taustalla olivat liiton piirien ja hallituksen välillä pitkään vallinneet näkemyserot.

Ylen haastatteleman Suomen Metsästäjäliiton eronneen hallituksen puheenjohtajan Lauri Kontron mukaan näkemyserot liittyvät osin riistapolitiikkaan ja esimerkiksi suurpetojen asemaan, erityisesti susien kaatolupiin.

- Tähän asti meillä on liitossa ollut aika suuri yksimielisyys siitä, millaista suurpetopolitiikkaa me tähän maahan haluamme. Yksityiskohdissa on toki eriäviä mielipiteitä ja niitä pitääkin olla, Kontro sanoo Ylelle.

- Susipolitiikassa meillä on yhteinen linjaus siitä, että susia pitää voida metsästää kuten karhua tai ilvestä, koska ne ovat riistaa. Kantoja pitää pystyä säätelemään metsästyksellä. Se on peruslähtökohta. Uskon, että enemmistö jäsenistöstä on edelleen sitä mieltä.

Kontron mukaan näkemyserot ovat kypsyneet pitkän ajan kuluessa.

Toinen hallituksen epäluottamukseen johtanut tekijä oli liiton keskustoimiston työilmapiiri. Liiton hallitus on osaltaan yrittänyt parantaa toimiston työilmapiiriä, mutta hallituksen työtä ei ole koettu tyydyttäväksi.

Metsästäjäliiton toimisto sijaitsee Riihimäellä.

Liitto valitsee uuden hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan joulukuun lopussa järjestettävässä ylimääräisessä liittokokouksessa.

