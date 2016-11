Renkomäen apteekin toiminnassa uusia rikosepäilyjä – asiakkaiden terveys voinut vaarantua vakavasti

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyysi lokakuussa Hämeen poliisia selvittämään, onko Lahden Renkomäen apteekin toiminnassa syyllistytty rikokseen. Epäselvyyksiä oli ollut muun muassa lääkkeiden toimittamisessa asiakkaille, lääkelain vastaisessa lääkevaihdossa ja lääketoimitustietojen virheellisissä kirjaamisissa apteekkijärjestelmään. Tuolloin Hämeen poliisilaitoksella kirjattiin tutkintailmoitus epäillyistä lääkerikoksesta ja väärennyksestä.

Marraskuun alussa Fimea pyysi tiedotteessaan Lahden Renkomäen apteekin asiakkaita varmistamaan, että heidän saamansa lääke vastaa lääkärin määräystä. Fimeaan ovat ottaneet yhteyttä useat kymmenet asiakkaat. Fimea on arvioinut asiakkaiden esille tuomia lääkevaihtoon ja muihin lääkkeen luovuttamiseen liittyviä tapahtumia ja toimittanut tiedot poliisille.

Näiden tietojen perusteella Hämeen poliisi on aloittanut esitutkinnan myös rikosnimikkeellä vaaran aiheuttaminen, koska on syytä epäillä, että ainakin joissain tapauksissa lääkelain vastainen lääkevaihto on aiheuttanut asiakkaalle vakavan terveyden vaarantumisen.

Poliisi pyytää edelleen Renkomäen apteekin asiakkaita varmistamaan, että heidän saamansa lääke vastaa lääkärin määräystä. Mikäli lääke tai sen vahvuus on eri kuin reseptiin on merkitty tai lääkkeen toimittamisessa on ollut muita ongelmia, tapahtumasta voi edelleen ilmoittaa Fimealle, joka toimittaa tiedot poliisille.

Myös Kela on vahvistanut, että se on tekemässä oman tutkintapyyntönsä apteekin toiminnasta Hämeen poliisilaitokselle. Kelassa epäillään, että reseptikeskukseen on kohdistunut väärinkäytöksiä, samoin epäillään aiheettomien lääkekorvausten maksamista.