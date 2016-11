Hieronta sopii lähes kaikille – esittelyssä kolme hierontaa

Klassinen hieronta sopii niin konttorirotalle kuin aktiiviliikkujalle. Se rentouttaa lihaksia ja parantaa niiden joustavuutta, lievittää lihaskipuja sekä lisää aineenvaihduntaa. Lisäksi hoito rauhoittaa ja purkaa stressiä.

Klassista hierontaa käytetään yleisesti muun muassa niska-hartiaseudun kipuihin. Sillä voidaan edistää myös palautumista urheilusuorituksista tai raskaasta ruumiillisesta työstä. Hoidosta on saatu apua myös päänsärkyyn ja unettomuuteen.

Klassisessa hieronnassa käytetään muutamia perusotteita: sivelyä, hankausta, pusertelua, täristystä ja taputusta. Lisäksi hierontaan kuuluu venytyksiä ja ravisteluja.

Hierojat säätelevät otteitaan asiakkaan kunnon ja herkkyyden mukaan.

Kipeimmillä kehon alueilla voi hoidon aikana tuntua aristusta, mutta kokonaisuudessaan hieronnan kuuluu olla miellyttävä kokemus. Jos hieronta sattuu, siitä kannattaa mainita hierojalle hoidon aikana.

Kehon hierottava alue on paljaana, mutta alusvaatteet pidetään päällä hieronnan aikana.

Hierontaan käytettävä aika vaihtelee muun muassa hierottavan alueen mukaan. Niska-hartiahieronta kestää yleensä noin 45 minuuttia. Koko vartalon hierontaan voi kulua kaksi tuntia.

Lymfahieronta kiihdyttää kudosnesteen kuljettamisesta huolehtivien imusuonten toimintaa. Turvotus syntyy siitä, että johonkin kehon osaan kerääntyy liikaa kudosnestettä.

Turvotuksen vähentäminen edistää muun muassa vammoista ja leikkaushaavoista paranemista. Lymfaterapiaa annetaan lääkärin lähetteellä muun muassa rintasyöpäpotilaille.

Terveelle ihmiselle lymfahierontaa suositellaan 1—2 kertaa viikossa. Erityistilanteissa hoitoa voidaan antaa aluksi jopa peräkkäisinä päivinä.

Lymfahieronnan otteet ovat hyvin kevyet. Hieronta on rytmikästä pumppausta tai ympyrämäisiä liikkeitä, ja hoito on erittäin rentouttavaa.

Hoito aloitetaan aktivoimalla kaulan ja niskan alueen imusolmukkeet, jotta ne pystyisivät ottamaan paremmin vastaan sinne kulkeutuvan kudosnesteen. Niskasta ja kaulasta edetään kohti hoidettavaa aluetta.

Hoidon jälkeen turvonneeseen kohtaan tehdään usein puristussidos, joka tehostaa imusuoniston toimintaa ja estää kudosnesteen kulkeutumista takaisin turvonneelle alueelle.

Lymfahoito kestää yleensä noin tunnin. Hoidettava makaa hoidon ajan hierontapöydällä pyyhkeiden alla. Hoidon jälkeen voi palella, koska hieronta ei vilkastuta verenkiertoa. Myös virtsaamisen tarve voi lisääntyä.

Kuumakivihieronta tarjoaa lempeää hemmottelua ja rentoutumista. Se sopii hyvin niille, jotka eivät kaipaa voimakasta käsittelyä, joskin kuumakivihoitoihin voi myös yhdistää esimerkiksi klassista hierontaa.

Kuumakivihieronta on tuhansia vuosia vanha hoitomuoto, jossa käytetään noin 50 asteeseen lämmitettyjä basalttikiviä, jotka on kerätty tuliperäisiltä alueilta Argentiinasta, Perusta ja Indonesiasta. Kivien mineraali- ja rautapitoisuus on suuri, joten ne luovuttavat lämpöä pitkään ja tasaisesti.

Hoidon aikana kiviä käytetään lihasten sivelyyn ja hieromiseen. Hieronta helpottaa kipuja ja avaa lihaksistossa olevia jännitteitä.

Vaikka hieronta tuntuu miellyttävältä ja pehmeältä, kivien lämpö tehostaa hieronnan vaikutuksia. Lämpö ulottuu noin kolmen senttimetrin syvyyteen kudoksiin, mikä rentouttaa.

Kuumakivihieronnan sanotaan laukaisevan stressiä ja lihasjännityksiä, lisäävän veren- ja kudosnesteiden kiertoa sekä tehostavan aineenvaihduntaa. Hieronnassa käytettävien öljyjen ja mineraalipitoisten kivien kerrotaan myös hoitavan ihoa.

Hoito annetaan samaan tapaan kuin klassinen hieronta. Hoidettava makaa hoitopöydällä hierottava alue paljaana. Alusvaatteet voivat olla päällä.

Kuumakivihieronta kestää yleensä noin tunnin tai puolitoista tuntia. Hieronta tehdään usein koko keholle.

Hierontaa voidaan antaa myös viileillä kivillä, jolloin hoidon sanotaan vähentävän turvotusta ja kehon jännitystiloja. Viileitä kiviä käytetään myös kivun lievitykseen ja ihon kiinteytykseen.

