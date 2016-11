Itsenäisyysjulistuksen allekirjoittaneet suvut jälleen koolle

Yksitoista senaattoria allekirjoittivat Suomen itsenäisyysjulistuksen vuonna 1917. Näiden sukujen edustajat kokoontuvat jälleen yhteen ensi vuonna juhlistamaan sadan vuoden takaisia tapahtumia. Suvut ovat mukana tilaisuudessa, jossa paras koululaisten laatima uusi "itsenäisyysjulistus" luovutetaan heille allekirjoitettavaksi.

Eri ikäisille koululaisille ja opiskelijoille järjestettävä kilpailu on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Nuoria pyydetään tekemään Suomelle uusi itsenäisyysjulistus eli visio maan ja suomalaisten seuraavasta sadasta vuodesta.

Voittanut ehdotus julkistetaan noin vuoden kuluttua eduskunnan juhlaseminaarissa. Visioista tehdään myös näyttely eduskunnan kirjastoon.

- Uusi visio voi olla muodoltaan tekstiä, liikkuvaa kuvaa, valokuvaa tai piirros tai siinä voivat yhdistyä kaikki nämä. Tyyli on vapaa. Pääasia on, että vision avulla tuodaan esille se, miten tai millaiseksi nuoret toivovat Suomen kehittyvän seuraavan sadan vuoden aikana, kertoo Suomi100-aluekoordinaattori Susanna Virkki Satakuntaliitosta. Hän koordinoi valtakunnallista kilpailua, jossa on mukana kaikki Suomen maakunnat.

Kisaan kutsutaan mukaan koululuokkia yläkouluista, erityiskouluista, ammatillisista oppilaitoksista ja lukioista.

- Uuden vision pohjana voi olla sata vuotta sitten tehty itsenäisyysjulistus tai yhtä hyvin liikkeelle voi lähteä ihan tyhjältä pöydältä.

Maakunnan eri kouluasteiden visiot kootaan yhteen ja niistä valitaan maakunnittain parhaat 5-10 ehdokasta, jotka palkitaan. Ne lähetetään Satakuntaliittoon, jonka koollekutsuma valtakunnallinen raati arvioi maakuntien parhaat itsenäisyysjulistukset ja valitsee näistä voittajan.

Suomen itsenäisyysjulistus on Svinhufvudin senaatin 4. joulukuuta 1917 antama esitys Suomen julistautumisesta itsenäiseksi Venäjästä. Sen allekirjoittivat Suomen senaatin jäsenet P. E. Svinhufvud, Kyösti Kallio, Onni Talas, Heikki Renvall, Alexander Frey, O. W. Louhivuori, E. N. Setälä, Jalmar Castrén, Arthur Castrén, Juhani Arajärvi ja E. Y. Pehkonen.

Näiden allekirjoittaneiden sukujen edustajat valitsevat keskuudestaan edustajat, jotka osallistuvat 4. joulukuuta 2017 pidettävään uuden itsenäisyysjulistuksen allekirjoitustilaisuuteen.

- Saimme idean sukujen koollekutsumiseksi, kun teimme Castrénin suvun vaiheista kertovaa kirjaa Härkätietä opintielle. Päätimme jättää kirjasta kokonaan pois itsenäisyysjulistuksen ja siihen liittyvät tapahtumat ja toteuttaa niiden juhlinnan toisella tavalla, kertoo Castrénin sukuseuran puheenjohtaja Yrjö Castrén Lahdesta.

Hänen mukaansa itsenäisyysjulistuksen allekirjoittaneiden sukujen jälkeläisiä asuu nykyisin Suomessa reilut tuhat.

- Olemme tavoittaneet lähes kaikkien sukujen edustajat. Ainoastaan Pehkosen suku on sellainen, joiden jälkeläisistä meillä ei ole tietoa. Se suku on pieni ja he muuttivat aikanaan ulkomaille eikä meillä ole tietoa mahdollisista paluumuuttajista.

Lopullisesti sukujen edustajat päättävät juhlavuoden tapahtumista kokouksessa, joka pidetään parin viikon päästä. Suunnitelman mukaan julistuksen allekirjoittaneiden sukujen edustajat voisivat myös vierailla asuinpaikkansa kouluissa ensi vuona kertomassa siitä, mitä itsenäisyysjulistus on merkinnyt heille.

Katso kuva vuoden 1917 itsenäisyysjulistuksesta https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Suomen_kansalle.jpg