Valoton pyöräilijä pääsee näillä säillä hengestään - heijastinliivi näkyy 600 metrin päähän

Marraskuun märkä pimeys on todellinen riski jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Kaukovaloilla ajava autoilija näkee ilman heijastinta pimeällä tiellä kulkevan jalankulkijan noin 150 metrin etäisyydeltä vaatetuksesta ja auton valoista riippuen. Heijastinta tai heijastinliiviä käyttävä nähdään jopa yli 600 metrin päästä, muistuttaa Liikenneturva.

Riippuva heijastin kiinnitetään polven korkeudelle niin, että se pääsee vapaasti heilumaan. Autoilija havaitsee parhaiten tien puoleiselle sivulle kiinnitetyn heijastimen. Riippuheijastimen pitää päästä heilumaan vapaasti ja näkyä sekä eteen, taakse että sivulle.

Stretch-heijastin laitetaan tien puoleiseen ranteeseen tai kyynärvarteen. Heijastimen voi kiinnittää myös sääreen, jos käytössä on useampia heijastimia.

Sade ja sumu ovat viime päivinä tehneet säästä erityisen hankalan.

Helpotusta on luvassa lumen muodossa. Ilmatieteen laitos ennustaa lämpötilan painuvan pakkasen puolelle, ja lauantaina on lumisateen mahdollisuus. Ensi viikoksi luvassa on jopa kymmenen asteen pakkasta.