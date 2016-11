Tuleva ministeri yksinäisyydestä: "Tärkeintä se, mitä jokainen meistä tekee arjessa"

Moni kärsii yksinäisyydestä jopa läpi elämän. Tutkimustiedon mukaan joka viides suomalainen kokee itsensä yksinäiseksi. Tuleva perhe- ja peruspalveluministeri, kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.) Turusta ottaa kantaa asiaan blogikirjoituksessaan.

- Koko ajan tai suurimman osan ajasta yksinäisiä on 200 000 suomalaista. Kotikaupunkiani Turkua isompi joukko suomalaisia kokee jatkuvaa yksinäisyyttä. Se on pysäyttävän suuri luku, Saarikko kirjoittaa.

Saarikon mukaan poliitikkojen mahdollisuudet ratkaista yksinäisyyden ongelmat ovat rajalliset.

- Lakiin ei voi kirjata yksinäisyyden poistamista. Se ei silti tarkoita, etteikö meidän pitäisi yrittää lujemmin. Yksinäisyys on henkilökohtaista, mutta yksinäisyys on myös äärimmäisen poliittista. Se on merkki epäonnistumisista ja eriarvoistumisesta, jonka suuntaa voi muuttaa.

Saarikon mukaan haavoittuvia ryhmiä on arvioitava "poikkeuksellisen tarkasti" ja yksinäisyyteen liittyvät syy-seuraus-ketjut on kyettävä tunnistamaan. Olisi hoidettava ensisijaisesti yksinäisyyttä eikä siitä seuraavia sairauksia. Saarikon mukaan yksinäisyyteen voidaan vaikuttaa järjestämällä palvelut tietyllä tavalla ja tukemalla kolmannen sektorin vapaaehtoistyötä. Poliitikon mukaan tärkeintä yksinäisyyden vastaista työtä on kuitenkin se, mitä kukin tekee arjessaan.

- Ihmisyyden ja yhteisöllisyyden toteutuminen Suomessa on ennen kaikkea arkisten valintojemme varassa. Välittäminen ja ajan antaminen toisillemme on paras tapa ehkäistä yksinäisyyttä, oli sitten pyhä tai arki.

Saarikko siirtyy ministeriksi Juha Rehulan (kesk.) tilalle ensi keväänä.

Lähde: Annika Saarikon blogi

http://www.annikasaarikko.fi/kukaan-ei-synny-yksinaiseksi/