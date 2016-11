Käynti Venäjällä, ongelmatavarat säilöön Tohmajärvelle

Olet menossa Venäjälle ja muistat yhtäkkiä, että mukanasi autossa patruunoita, alkoholia, tupakkaa, äskeiseltä kauppareissulta arvokas työkalu tai paketti reseptilääkkeitä ilman reseptiä. Aavistelet, että tuotteiden kanssa voi ilmaantua rajanylityspaikalla ongelmia.

Et tarvitse näitä tuotteita Venäjän puolella, mutta mihinkäs ne jätätkään. Ehkä jonnekin metsän kätköihin matkan varrella?

Tohmajärveläinen yrittäjä Markku Malinen tunnisti ongelman ja havaitsi markkinaraon. Hän ryhtyi pohtimaan, miten tuotteiden väliaikaisen säilytyksen voisi järjestää ja keksi, että säilytyslokeroista voisi olla apua.

Niinpä Malinen on vuokrannut kontin, jossa on 84 lukollista säilytyslokeroa. Ne toimivat kahden euron kolikolla. Lokerot on ajateltu tilapäiseen säilytykseen, mutta mitään aikarajaa ei ole asetettu.

Kontti on lämmin ja siinä on tallentava videovalvonta - kaiken varalta.

Malinen on etsinyt kontille sopivaa sijoituspaikkaa, ja sellainen on nyt löytynyt Tohmajärven Kemiestä Teboilin pihasta.

Malinen uumoilee, että venäläisetkin saattavat tarvita tilapäistä säilytyspaikkaa, minkä vuoksi kyltit ovat myös venäjäksi.