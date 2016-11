Veronpalautukset tileille ensi tiistaina

Veronpalautukset maksetaan pankkitileille ensi tiistaina, tiedottaa Verohallinto. Veronpalautuksia saa noin 3,4 miljoonaa asiakasta, ja yhteensä palautuksia maksetaan noin 2,3 miljardia euroa.

Veronpalautus on keskimäärin 660 euroa. Suurin maksettava yksittäinen veronpalautus on lähes 2,5 miljoonaa euroa.

Jos Verohallinto ei tiedä asiakkaan tilinumeroa, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena 7.-9. joulukuuta alkaen OP Ryhmän konttoreissa. Veronpalautus on tällä tavoin lunastettavissa 28 päivän ajan.

Jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on jo perjantaina 25. marraskuuta. Toinen erä on maksettava viimeistään 1. helmikuuta 2017. Keskimääräinen maksettava jäännösvero on 1 560 euroa.