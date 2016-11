"Naudanlihan kotimaisuusaste voi pudota 60 prosenttiin"

Keski- ja Itä-Suomen MTK-liittojen lihavaliokunta on huolissaan liha-alan kannattavuudesta. Heikko kannattavuus ja huonot tulevaisuuden odotukset voivat pudottaa lihan kotimaisuusastetta neljänneksellä nykyisestä

- Naudanlihassa tuotannon väheneminen johtaa naudanlihan omavaraisuusasteen putoamiseen nykyisestä 80 prosentista 60 prosenttiin. Lihantuottajat ilmoittavat suurimmaksi syyksi tuotannosta luopumiseen heikon kannattavuuden. Naudanlihantuotannossa tuotantoa laskee myös lypsylehmien määrän vähentyminen ja sitä kautta pienemmät vasikkamärät. Heikko kannattavuus ei houkuta tuottajia lisäämään emolehmätuotantoa, Keski- ja Itä-Suomen MTK- liittojen lihavaliokunta sanoo tiedotteessaan.

Tilanne ei muillakaan ole parempi

- Sianlihantuotanto jää harvojen tilojen varaan, mikä vaarantaa tuotantosopimusten pysymisen Itä-Suomessa. TNS-Gallupin mukaan Itä-Suomessa naudanlihan ja sianlihan tuotanto vähenee 15 prosenttia vuoteen 2022. Lampaanlihassa tuotanto kasvaisi kymmenesosan, mutta tilaluku vähenee 15 prosentilla.

Lihantuotannon kannattavuus on ollut heikkoa Suomessa pitkään. Tämä näkyy tuotannosta luopumisena, jatkavien ja investoineiden tilojen maksuvalmiusongelmina. Myös lihantuottajien jaksaminen on koetuksella. Tuottajat kestävät hetkistä epävarmuutta ja huonoa taloustilannetta, mutta pitkäkestoisessa kriisissä monen yrittäjän voimat hiipuvat. Itä-Suomen lihavaliokunta on erityisen huolissaan nimenomaan lihantuottajien jaksamisesta ja tuotannon voimakkaasta vähentymisestä heikoimmilla viljelyalueilla.

Keski- ja Itä-Suomen lihavaliokunta pitää tutkimustuloksia huolestuttavina, mutta odotettuina. Se vaatii toimenpiteitä:

- Nyt on viimeistään kaikilla tasoilla tartuttava suomalaisen lihantuotannon kannattavuusongelmien ratkaisemiseen. Tuotannosta luopuvien tuotannon korvaamiseksi on jatkavien tilojen investoitava. Vain kannattavaan tuotantoon investoidaan, kannattamattomat investoinnit on laitettava jäihin. Tämä on myös lihatalojen ymmärrettävä. Rahaa on haettava lisää markkinoilta siten, että se tulee tuottajahintoihin saakka. Kotimaassa teollisuuden on lisättävä omaan neuvotteluvoimaa ja kaupankäynnin osaamista keskittynyttä ja osaavaa kauppaa vastaan. Huonokatteiselle myynnille kotimassa pitää hakea viennin kautta parempaa tuottoa. Vientilupien saaminen Kiinaan avaa uusia mahdollisuuksia viennille, myös muita uusia vientikohteita tarvitaan.

Apua pitää hakea myös EU:sta:

- Pohjoisen sijainnin luonnonhaitta pitää korvata elinkeinolle. EU:n maatalouspolitiikan välitarkastuksessa ja uuden ohjelman rakentamisessa on tehtävä remontti nykyisen järjestelmän epäkohtiin. Maataloustuet pitää kohdentaa uudestaan: tukien on oltava heikoimmilla viljelyalueille korkeammat kuin suotuisimmilla alueilla. Tukiero tulee Suomessa arvioida myös itä- / länsisuunnassa ja rakentaa pohjoisen tuen aluejako uudestaan. Maataloustuen saamisen edellytyksiin on palautettava ehto markkinalähtöisestä viljelystä, lihavaliokunta linjaa.